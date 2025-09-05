Darth Vaders Lichtschwert aus der originalen Star Wars-Trilogie wurde gerade für ein kleines Vermögen versteigert

HQ

Gestern, im Rahmen der letzten Auktion von Propstore (die heute und morgen fortgesetzt wird) wurde ein ikonisches Stück Film-Memorabilia zum Verkauf angeboten und schließlich für eine absolut astronomische Gebühr verkauft.

Das auf den Bildschirm abgestimmte Lichtschwert von Darth Vader aus der ursprünglichen Star Wars -Trilogie, insbesondere The Empire Strikes Back und Return of the Jedi, wurde für eine satte Gebühr von 2,9 Millionen US-Dollar verkauft. Laut The Hollywood Reporter ist es damit das am höchsten bewertete Star Wars Erinnerungsstück aller Zeiten.

Der Artikel wurde in den Filmen von dem Schauspieler David Prowse und dem Stuntdouble Bob Anderson verwendet, und die Leute von Propstore schätzten, dass er ein großer Hit für potenzielle Käufer sein würde, und schätzten den Artikel schließlich zwischen 1 und 3 Millionen US-Dollar, was er fast übertraf.

Auf der Website von Propstore ist der Artikel mit der folgenden Beschreibung aufgeführt:

"Das Haupthelden-Duell-Lichtschwert, das Darth Vader für Duellszenen mit Luke Skywalker (Mark Hamill) in den letzten Akten von Das Imperium schlägt zurück (1980) und Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) verwendete.

"Die Requisite besteht aus einem Blitzgriff einer britischen Pressekamera. Es wurde zu einer Lichtschwert-Requisite umgebaut, wobei Abrichtkomponenten wie Kunststoffgriffe, kleine elektrische Drähte und eine Platine mit Vergrößerungsblasen von einem Taschenrechner hinzugefügt wurden."

Weiter heißt es: "Echte Lichtschwert-Requisiten aus der Original-Trilogie sind unglaublich selten. Es wird angenommen, dass dies die einzige Helden-Lichtschwert-Requisite mit nachweisbarer Bildschirmnutzung ist, die jemals in einer öffentlichen Auktion angeboten wurde. Es ist eine der seltensten und begehrtesten "Grals"-Star Wars-Requisiten, die es gibt."

Wenn du das Geld hättest, um Geld auszugeben, würdest du 3 Millionen Dollar für ein Lichtschwert ausgeben?

