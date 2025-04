Dart-Weltmeister Luke Littler in Liverpool ausgebuht

HQ

Luke Littler, der 18-jährige Weltmeister im Dart und eine Sensation in diesem Sport. Nach 12 Nächten führt er die Premier League Darts Tabelle an, mit einem großzügigen Vorsprung vor dem zweiten, Luke Humphries. Am Donnerstag besiegte er jedoch Michael van Gerwen, den siebenfachen Premier-League-Sieger, in einem spannenden Comeback.

Littler begann mit 4:0 zu gewinnen. Der 35-jährige Niederländer drehte das Spiel jedoch noch einmal, denn der Teenager vergab einen Dart ins Bullseye, der zum 5:0 geführt hätte, so dass van Gerwen auf 4:3 herankommen und schließlich mit 6:5 gewinnen konnte.

Littler wurde auch vom Publikum ausgebuht... aber nicht gerade wegen seiner Leistung, sondern weil er ein Fan von Manchester United ist. Wie die BBC berichtete, postete er in seinen sozialen Medien "Bring on the boos Liverpool". Trotz der Niederlage hat Littler seinen Play-off-Platz für die Post-Season, die am 29. Mai beginnt, fast sicher, während van Gerwen, der Fünfter wurde (von acht, nur die ersten vier kommen in die Play-offs), aufrückt.