Hunt: Showdown soll in Zukunft eine neue Karte bekommen, die Crytek gestern in einem kleinen Trailer enthüllt haben will. Infos oder sonstige Details wurden leider weder in der dazugehörigen Pressemitteilung, noch auf der offiziellen Webseite (die sich beide explizit mit dieser "Ankündigung" beschäftigen) mitgeteilt. Uns bleibt deshalb nichts anderes übrig, als später noch einmal zu diesem Thema zurückzukehren. Tut mir leid.