Darksiders II: Tod schnetzelt sich im September durch Deathinitive Edition auf Switch

Darksiders II, 2010 von Vigil Games entwickelt, ist nach vielen Gerüchten und vermeintlichen Shop-Leaks nun endlich für Nintendos Hybriden bestätigt worden. Das Remaster von Darksiders II - die Deathinitive Edition - erscheint am 26. September dieses Jahres und lässt uns in der Rolle von Tod, einem der vier apokalyptischen Reiter, einen verheerenden Komplott aufdecken. Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als die komplette Vernichtung der Menschheit. Der Titel ist trotz unnötiger Rollenspielaspekte ein schönes Actionspiel im Stile klassischer Zelda-Spiele, mehr Eindrücke findet ihr in unserer Kritik.

