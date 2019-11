Darksiders Genesis soll bis zu 15 Stunden dauern

Einer der größeren, verbleibenden Titel von 2019 ist das Action-RPG-Spin-Off Darksiders Genesis vom Entwickler Airship Syndicate. Im Gespräch mit dem Escapist Magazine enthüllte Ryan Stefanelli, Darksiders-Produzent und Präsident des Entwicklers Airship Syndicate, dass es ungefähr 15 Stunden dauern sollte, bis Spieler das Top-Down-Abenteuer zum ersten Mal durchgespielt haben. Außerdem erklärte er, welchen Ansatz das Team mit dem Spiel verfolgte:

"Es ist eine sehr arcadige Darksiders-Erfahrung. Als wir darüber nachdachten, wie wir uns dem nähern wollen, was wir den Spielern zeigen und was wir dem Spieler sagen wollten, dachten wir, dass es eine interessantere Erfahrung wäre, [ihnen] genau zu zeigen, was sie alles noch nicht gelernt haben. Dadurch wissen sie: 'Ich muss zurückgehen und diese Truhe und einige Boatman-Münzen finden, und mir fehlt ein Munitionstyp."

Darksiders Genesis biete laut Steve Madureira, dem Design Director des Spiels, elf Schauplätze, die dank des hohen Wiederspielwertes mehrmals erforscht werden können: "Wir belohnen die Erforschung. Viele Dinge sind überall verborgen, Geheimnisse und Rätsel. Die Struktur des Spiels basiert auf Missionen, sodass manche Level wiederholt werden und man nach den Dingen suchen kann, die man beim ersten Mal verpasst hat."

Falls das für euch interessant klingt, markiert euch den 5. Dezember im Kalender, an diesem Tag erscheint Darksiders Genesis auf PC und Google Stadia. Konsolenfans müssen sich noch bis zum 14. Februar 2020 gedulden.