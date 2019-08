Darksiders Genesis für Stadia angekündigt, neue Gameplay-Eindrücke

Darksiders Genesis verändert die Serie, nicht nur was Spielperspektive und Koop-Gameplay anbelangt. Das Top-Down-Abenteuer wird uns zum ersten Mal in die Schuhe von Strife stecken und von dem haben wir Anfang der Woche neue Eindrücke erhalten. THQ Nordic hat den großen Messetrubel rund um die Gamescom natürlich für ihre Vermarktung benutzt, da Entwickler Airship Syndicate zwei neue Trailer zum Spin-Off vorbereitet hat. Einer galt der Stadia-Ankündigung, im anderen haben wir frisches Gameplay gesehen. Veröffentlicht wird der Titel noch in diesem Jahr, mehr Infos erhaltet ihr in unserem E3-Bericht.

