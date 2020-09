Darkness in the Capital: Mitte Oktober jagt Nioh 2 wieder Yokai

Das kommende DLC von Nioh 2 wurde heute von Tom Lee, dem Creative Director bei Tema Ninja, erstmals genauer beschrieben. Das zweite Add-On heißt "Darkness in the Capital", es erscheint am 15. Oktober auf der PS4 und es wird mehr von dem bieten, was die Fans bereits kennen: "Gefährlichere Abenteuer und unüberwindliche Feinde", "neue Handlungsstränge, überwältigend mächtige neue Bosse, knifflige neue Yokai, neue Schutzgeister, Fertigkeiten, Ninjutsu, Onmyo-Magie und Seelenkerne". Selbstverständlich werden die Spieler für ihre Mühen mit spannender Ausrüstung belohnt.

Geschichtlich setzt Darkness in the Capital an das erste DLC an, The Tengus's Disciple. Die Flöte Sohayamaru führt uns wohl zu einer mysteriösen Box in Kyoto, die uns wiederum zu einer vergangenen Erinnerung aus der Heian-Periode bringt. Dort wüten allerhand Yokai, die wir an der Seite legendärer Dämonenschlächter bekämpfen werden.

