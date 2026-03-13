Darkhaven Vorschau: Ein neuer Name bahnt einen Weg in einem geliebten Genre

Einige der Macher hinter Diablo II sind mit ihrem eigenen Action-Rollenspiel zurück. Und ich habe einige Zeit damit verbracht zu untersuchen, ob es etwas ist, worauf man sich freuen kann. Obwohl das Spiel noch in einer sehr frühen Phase ist, gibt es in der Vorschauversion viel zu schätzen. Wenn du das Spiel startest, wirst du von dem vermummten Gesicht begrüßt, das wir auf dem Diablo II-Cover gesehen haben, nun mit lila Ästhetik. Es ist offensichtlich, dass Moonbeast Productions von seinen früheren Kreationen inspiriert ist. Mehrere Entwickler dieses Studios entwickelten die allerersten und zweiten Spiele der Serie bei Blizzard Entertainment. Es ist ein wenig aufregend, dass einer ihrer größten Konkurrenten heute ein Spiel ist, das sie mitentwickelt haben. Vor allem angesichts des erneuten Interesses, das Diablo II dank seiner neuen Erweiterung erhalten hat.

Darkhaven beginnt in einer zerstörten Festung, mit trostloser Musik. Du stehst mitten in den Ruinen und schlüpfst in die Rolle einer scheinbar menschlichen Figur. Du hast nicht viel Ausrüstung und dein Charakter ist relativ schwach. Für diejenigen unter euch, die schon einmal Action-Rollenspiele gespielt haben, klingt das wahrscheinlich vertraut. Ich dachte das auch und machte mich sofort auf den Weg in die Welt. Ich wollte einfach nur anfangen, Monster zu verprügeln. Das Erste, was mir auffiel, war die Zerstörung des Geländes. Als ich mit meiner Axt zuschlug, verschwanden sowohl der Boden als auch die Gebäude. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie ein Spiel in diesem Genre mit dieser Funktion gespielt. Man kann Schätze ausgraben, Löcher mit Monstern öffnen und sogar Höhlen öffnen. Dann kannst du diese Orte betreten, um Gegner zu plündern und zu besiegen. Es macht viel mehr Spaß, als es klingt, und passt gut zum Genre. Es fühlt sich gut an, einen Weg zu öffnen und eine versteckte Kammer mit Schätzen zu finden. Das trägt auch dazu bei, die Welt in diesem Genre noch interessanter zu machen. Hinter jeder Mauer gibt es vielleicht Dinge zu entdecken.

Die Benutzeroberfläche erinnert an Diablo.

Da das noch so früh in der Entwicklung ist, kann ich Dinge wie Benutzeroberfläche, Schriftarten und andere Elemente verzeihen, die nicht so aussehen, als gehörten sie ins gleiche Spiel. Ich kann auch Optimierungsprobleme und technische Mängel verzeihen. Leider leidet die Demo unter solchen Problemen. Nach dem, was ich gespielt habe, sieht das wie ein Prototyp aus, ein Versuch zu zeigen, dass Moonbeast Productions etwas Interessantes in Arbeit hat. Obwohl Ton, Ästhetik und Design etwas an Diablo erinnern, denke ich, dass das Tempo ähnlich wie bei Titan Quest ist. Es läuft etwas langsamer und es fühlt sich nicht mehr so schnell an. Andererseits kann man springen, und es fühlt sich eher wie ein vollwertiges 3D-Spiel an als viele seiner Konkurrenten. Ich habe festgestellt, dass die Kamera, genau wie in Donkey Kong Bananza für die Switch 2, beim Graben und Kämpfen unter der Erde hängen bleiben und unbeholfen werden. Das ist wahrscheinlich ein Problem, das die Entwickler beheben werden, aber das ist in der Vorschauversion klar. Natürlich kann vieles davon in dieser Entwicklungsphase übersehen werden.

Der Grund, warum ich zerstörbare Umgebungen mag, ist, dass der gesamte Titel darauf herum aufgebaut ist. Man kann Wasser aus Seen ablassen und überflutete uralte Ruinen mit Monstern und Schätzen öffnen. Die Umgebungen erinnern sich auch daran, wo du gekämpft hast und was in der Welt passiert. Zerstörte Dinge bleiben zerstört. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du auch Dinge in diesem Spiel bauen, was es wirklich von Titeln wie Path of Exile oder Titan Quest II abhebt. Es ist nicht dein klassisches Torchlight oder Diablo, sondern etwas anderes und Aufregendes dank dieser Funktionalität. Es ist nicht ganz auf Augenhöhe mit etwas wie The Forest oder Rust, sondern eher ein Titel ähnlich wie V-Rising. Es ist etwas unklar, wie viel Gebäude in diesem Titel enthalten sein wird. Der Unterschied zwischen diesem und V-Rising ist, dass letzteres mehr auf dem Überlebensaspekt basiert, als Darkhaven scheint. Darkhaven ist viel näher an Titan Quest, Torchlight und Diablo als dieser Titel. Du kannst deinen Charakter in diesem Spiel multiclassen, was mir gefällt. Du kannst außerdem bis zu drei Fertigkeitenbäume kombinieren, was zu einem Aufbau beiträgt, der deinen Charakter einzigartig macht. Es erinnert mich ein wenig an das System in Titan Quest und seinen Fortsetzungen.

Du kannst deinen Charakter basierend auf drei Klassen gleichzeitig aufwerten.

Wenn du wie ich bist und im Laufe der Jahre viele Action-Rollenspiele ausprobiert hast, könnte das für dich interessant sein. Wie dieser Titel ausgeht, hängt jedoch teilweise davon ab, ob ihre Kickstarter-Kampagne vollständig finanziert ist. Ich bin mir davon überzeugt, auch wenn die Demoversion eher ein Prototyp als ein fertiges Erlebnis ist. Ich denke auch, dass die Entwickler mit ihrem Ansatz, den Spielern zu erlauben, ihre Charaktere auf mehr als einer Klasse zu bauen und Elemente wie Edelsteine, Runen und ähnliche Gegenstände mit Boni einzubauen, auf dem richtigen Weg sind. Die Entwickler versprechen außerdem, dass es große Weltereignisse geben wird, die den Weg bestimmen, auf dem du kämpfst. In der limitierten Version, die wir testen konnten, gab es nur ein solches Ereignis. Er wird freigeschaltet, wenn man die Hauptquests eine Weile verfolgt hat, und wenn er sich durch die Kampagnenwelt zieht, merkt man sofort, dass etwas nicht stimmt. Es ist eine Welle von Untoten, die über die Kampagnenwelt fegt, was in der Praxis mehr untote Gegner und eine langsam sterbende Welt bedeutet. Ich mag es, weil man es stoppen oder zulassen kann. Die Entscheidung, wie du mit diesen Weltereignissen umgehst, liegt bei dir, und sie beeinflusst deine Kampagne auf mehr als eine Weise.

Wenn du Hunger auf etwas anderes hast, könnte Darkhaven das Richtige für dich sein. Mit seiner zerstörbaren und dynamischen Welt hebt es sich von seinen Konkurrenten ab. Dank großartiger Musik, Spieldesigns und fantastischer Ambient-Sounds schafft es es, etwas Einzigartiges zu schaffen. Obwohl das Erlebnis selbst im Vergleich zu den Konkurrenten nicht schwierig ist, birgt dieses Setup viel Potenzial. Es ist selten, in diesem Genre etwas so Anders zu sehen. Ob daraus ein vollwertiges Spiel wird, bleibt abzuwarten. Dennoch kann ich mit klarem Gewissen sagen, dass ich das fertige Spiel ausprobieren möchte. Hoffentlich gelingt es Moonbeast Productions, ein anderes, aber vertrautes, unterhaltsames und lohnendes Action-Rollenspiel zu liefern. Das ist definitiv etwas, das diejenigen, die das Genre schätzen, im Auge behalten sollten.

Wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, gibt es eine Karte, mit der du Dinge finden kannst.

