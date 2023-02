Darkest Dungeon II startet im Mai

HQ

Es ist ein Jahr und vier Monate her, seit Red Hook Studios Darkest Dungeon II als Early Access veröffentlicht hat, und die Entwickler haben das Spiel basierend auf dem Feedback weiter ausgebaut und optimiert. Die harte Arbeit wird sich endlich wirklich auszahlen, denn wir wissen jetzt, wann die Fortsetzung von Darkest Dungeon Version 1.0 erreichen wird.

Red Hook Studios sagt, dass Darkest Dungeon II den Early Access verlassen und am 8. Mai wirklich starten wird. Nicht, dass wir drei Monate warten müssen, um auch nur einen Vorgeschmack darauf zu bekommen. Eine Demo wurde jetzt sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht es uns, als die vier Starthelden zu spielen, während wir uns durch zwei der fünf Regionen des vollständigen Spiels kämpfen, aber unser Fortschritt wird nicht übertragen. Einer der Gründe für Letzteres ist, dass die Entwickler die Early-Access-Versionen noch eine Weile aktualisieren werden, was bedeutet, dass einige bemerkenswerte Änderungen vorgenommen werden könnten, bevor das "endgültige" Produkt in drei kurzen Monaten eintrifft.