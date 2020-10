Darkest Dungeon II lässt euch Anfang nächsten Jahres elendig und qualvoll im Early Access verrecken

Red Hook Studios haben sich am Abend kurz gemeldet, um uns ein klitzekleines Update zu Darkest Dungeon II mit auf den Weg zu geben. Nachdem die Kanadier diese Woche das offizielle Brettspiel zu Darkest Dungeon via Kickstarter finanziert haben (übrigens innerhalb von "nur 35 Minuten"), hat das Team die Bemühungen am Nachfolger ins Auge gefasst und ein grobes Zeitfenster angepeilt.

Auf der offiziellen Webseite des Entwicklers erfahren wir, dass das Roguelike-Rollenspiel "Anfang 2021" ins Early Access starten soll. Bislang ist lediglich der Epic Games Store als unterstützte PC-Plattform vorgestellt worden, dabei ist von einer Zeitexklusivität bisher nicht die Rede gewesen. Im neuen Video wird jedoch ebenfalls nur die Vertriebsplattform von Epic Games genannt.

Zum Spiel selbst verliert Red Hook Studios kaum ein Wort. Darkest Dungeon II werde in der Unity-Engine erstellt und ein "verfeinertes Kampfsystem mit neuem Meta-Game" bieten, verspricht der das Team. Wann die finale Veröffentlichung bevorsteht, ist nicht bekannt.