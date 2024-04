Darkest Dungeon II feiert im Juli sein Konsolendebüt

HQ

Darkest Dungeon II - die mit Spannung erwartete Fortsetzung des 2D-Dungeon-Crawling-Roguelike - gibt es jetzt seit fast einem Jahr, war aber nur auf dem PC spielbar. Eine Schande, wenn man bedenkt, dass das Spiel sehr gut ist und viele Fans das ursprüngliche Darkest Dungeon auf der Konsole gespielt haben.

Am 15. Juli wird sich das ändern, denn Sony hat bekannt gegeben, dass das Spiel für PS5 und PS4 erscheinen wird. Darkest Dungeon II erhalten auch einen Rabatt für PlayStation Plus-Abonnenten. Wenn du dir den kürzlich veröffentlichten DLC "Bindende Klinge" sichern möchtest, kannst du dir das Oblivion-Paket des Spiels holen.

Darkest Dungeon II knüpft direkt an das erste Spiel an. In einer verfallenden Welt, die vielleicht durch deine vorherigen Handlungen herbeigeführt wurde oder auch nicht, musst du eine Gruppe einzigartiger Charaktere zusammenstellen und ihre Fähigkeiten verbessern sowie ihre Bindungen aufbauen, um erfolgreich zu sein.