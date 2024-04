Darkest Dungeon II enthüllt neuen Kingdoms-Spielmodus

HQ

Darkest Dungeon II bekommt bald einen neuen Spielmodus. In Kingdoms werden die Spieler einen anderen Ansatz für das Roguelike wählen, da diese neue kostenlose Kampagne sie stattdessen auffordert, bestimmte sichere Häfen in ihrem Königreich zu verteidigen, während sie nahe gelegene feindliche Hotspots säubern.

Die Kämpfe sind so, wie du es in Darkest Dungeon II erwarten würdest, aber du wirst dich neuen feindlichen Fraktionen stellen müssen, einige zusätzliche Questreihen abschließen und mehr erkunden müssen. Der Hexenzirkel erscheint wie eine von der Seuche heimgesuchte Horde, die Tiermenschen sehen genau so aus, wie man sich Tiermenschen vorstellt, und die Purpurroten Höflinge sind aristokratische, hässliche Vampire, wie es aussieht.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, wann wir den Kingdoms-Modus sehen werden, aber er soll irgendwann im Jahr 2024 veröffentlicht werden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den folgenden Trailer ansehen: