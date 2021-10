Darkest Dungeon II: 100.000 Käufer verzweifeln nach nur einem Tag

HQ

Seit dieser Woche ist die Early-Access-Version von Darkest Dungeon II auf dem PC verfügbar. Obwohl das berüchtigte Vorgängerspiel den zweifelhaften Ruf hat, seine Spieler zwischen sadistischen Spielmechaniken zu zerreiben, melden die Entwickler via Kurznachrichtendienst, dass sich nach nur einem Tag über 100.000 Spieler die frühe Version des Strategie-Rollenspiels gestürzt haben. Das Roguelike bekommt ihr im Epic Games Store für 24 Euro, aber es ist wohl noch recht roh. Red Hook Studios wird in den kommenden Monaten weitere Inhalte erarbeiten und am Balancing schrauben.