Dark Souls wurde bei den Golden Joysticks Awards zum ultimativsten Spiel aller Zeiten gewählt

Die Soundtracks aller Dark Souls-Games sind nun auf Spotify am Start. Das ist ziemlich fein, denn sie sind tolle Beispiele für herrliche Kompositionen. Außerdem ist seit...

Reddit-User MythicMarty hat uns ein Remake gegeben, von dem wir bisher nichts wussten, nämlich Dark Souls: Lego Edition! Der offenkundige Fan hat so ziemlich jedes Detail...

Gerücht: Dark Souls-Remaster für Mai geplant

am 11. Januar 2018 um 13:21 NEWS. Von Stefan Briesenick

Das originale Dark Souls hat noch immer einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen, obwohl uns From Software bereits mit mehreren Ablegern erneut in ihren...