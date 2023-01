Dark Souls RPG Creator spricht über D&D-Lizenzkontroverse

HQ

Richard August, leitender RPG-Autor bei Steamforged Games, bekannt für die Herstellung der Tabletop-RPGs Dark Souls und Elden Ring, hat sich kürzlich über die D&D-Lizenzkontroverse geäußert und erklärt, dass er glaubt, dass die ganze Situation "auf jeder erdenklichen Ebene falsch eingeschätzt wurde".

In einer Erklärung gegenüber GamesRadar sagte August, dass er glaubt, dass wir mehr Unternehmen sehen werden, die Inhalte für D & D-Konkurrenten wie Pathfinder produzieren. Obwohl Wizards of the Coast erklärt hat, dass es auf absehbare Zeit nicht viel an der Open-Game-Lizenz ändern wird, glaubt August auch, dass das Vertrauen gebrochen wurde.

"Ich denke, die Revolte hat bereits begonnen", sagte er. "Sobald dieses Vertrauen weg ist, ist es für immer weg. D&D wird nicht die gleiche Feedbackschleife von qualitativ hochwertigen Produktionen von Drittanbietern haben, um die Leute zu ermutigen, zu diesen Kernbüchern zurückzukehren und dabei zu bleiben. Das heißt nicht, dass D&D nicht weiterhin das größte Spiel sein wird, [...] Zauberer werden dies wahrscheinlich zurückgehen und versuchen, etwas von dem guten Willen zurückzugewinnen, den sie verloren haben. Aber ich denke, dass sein Status als Nummer eins viel schwächer sein wird, als es das war. "

Wir müssen die langfristigen Auswirkungen abwarten, aber im Moment sieht es so aus, als ob Wizards of the Coast sich aus keinem anderen Grund selbst in den Fuß geschossen hat, als den Tabletop-RPG-Markt zu monopolisieren.