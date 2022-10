Dark Souls: Prepare to Die Edition-Server werden auf dem PC endgültig heruntergefahren

HQ

Es scheint, dass das Problem des Hackens von Computern durch den Online-Modus-Verstoß in der Dark Souls-Spieleserie ein Opfer in Videospielen gefordert hat. Die Rede ist von Dark Souls: Prepare to Die Edition, der Originalversion des Spiels (zumindest diejenige, die bereits die wesentlichen Verbesserungen für sein ordnungsgemäßes Funktionieren hatte und 2012 veröffentlicht wurde).

Wie FromSoftware vom offiziellen Konto des Spiels mitgeteilt hat, hat das Studio die Entscheidung getroffen, den Online-Support für diese Version einzustellen und sich bei den Benutzern zu entschuldigen, die auch heute, 10 Jahre nach ihrer Veröffentlichung, weiterhin damit spielen. Die modernere Version, Dark Souls Remastered, ist jedoch immer noch live und das Studio wird weiter daran arbeiten, um den Dienst so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Aber es sind nicht nur schlechte Nachrichten, denn sie haben auch berichtet, dass ab heute die Online-Funktionen von Dark Souls II: Scholar of the First Sin, die unter dem gleichen Sicherheitsproblem wie der Rest der Serie litten, wiederhergestellt wurden.

Dark Souls 3 hat den Online-Dienst letzten August wiederhergestellt, aber es ist noch ein langer Weg, bis dieses heikle Thema beigelegt werden kann.