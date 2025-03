Dark Souls III hat jetzt einen nahtlosen Koop-Mod

HQ

Wenn du schon immer Dark Souls III nahtlos mit einem Kumpel durchspielen wolltest, kannst du das jetzt tun, da dem Spiel ein nahtloser Koop-Mod hinzugefügt wurde. Dieser Mod, der sich derzeit in der Alpha-Phase befindet, hält, was er verspricht und ermöglicht es Ihnen, das gesamte Spiel zu durchlaufen, ohne dass Sitzungen beendet und Mitarbeiter an bestimmten Stellen nach Hause geschickt werden.

Der Mod-Autor Yui erklärt in einem Beitrag auf dem Nexus, dass diese Mod noch lange nicht fertig ist, und wenn du auf der Suche nach einer völlig fehlerfreien Erfahrung damit bist, wirst du sie noch nicht finden. Ihr seid also gewarnt worden. Dieser Mod ist nicht perfekt, aber er wird Ihnen einen nahtlosen Koop bieten.

Wir haben gesehen, wie nahtloser Koop-Modus in Elden Ring eingeführt wurde, und FromSoftware selbst ist mit dem kommenden Koop-Roguelike Elden Ring: Nightreign sogar mit von der Partie. Mit der garantierten Herausforderung der Souls-Serie ist es vielleicht am besten, es nicht alleine zu versuchen.