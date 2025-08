Dark Souls III erzielt 8 Jahre nach dem Start einen neuen Speedrun-Weltrekord

HQ

Es wurde ein neuer Dark Souls III Speedrun-Weltrekord aufgestellt. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2017 ist es acht Jahre her, dass wir das Ende der Dark Souls-Trilogie von FromSoftware erlebt haben, und dennoch graben sich viele Spieler immer noch in die Gebiete, Bosse und mehr des Spiels ein, um geheime Wege zu finden, ihren neuesten Lauf so viel kürzer zu machen.

Der Weltrekord wurde von User Olzku aufgestellt, der seinen Lauf auf YouTube gepostet hat (danke, GamesRadar) und man muss ihn wirklich gesehen haben, um ihn zu glauben. Mit 24 Minuten und 57 Sekunden beginnt der Lauf ziemlich normal, aber im Laufe der Zeit sieht man, wie viel Sorgfalt und Vorbereitung es braucht, um ein Spiel auf diese Weise zu gewinnen.

Irgendwann in der Mitte ihres Laufs wird Olzkus Charakter völlig unsichtbar, abgesehen von einer Fackel, die sie ausgerüstet haben, um ihnen den Weg nach vorne zu weisen. Laut Olzkus Beschreibung handelt es sich um eine neue Route, die auf den Assassinen-Build der alten Route für Thief verzichtet und insgesamt über 2 Minuten gegenüber früheren Speedruns einspart.