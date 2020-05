Dark Souls: Gesamte-Souls-Serie steht weltweit bei 27 Millionen Exemplaren

FromSoftwares Dark-Souls-Reihe ist bei vielen Spielern sehr beliebt, obwohl die spielerische Herausforderung einen gefürchteten Ruf hat. Das Studio hat sich heute zu Wort gemeldet und einen Ausblick auf die Tragweite ihrer Serie geworfen. Allein im letzten Jahr haben die drei Action-Adventures der Souls-Serie 2 Millionen Einheiten verkauft. Im Juni 2019 waren es 25 Millionen, mittlerweile liegt die gesamte Trilogie bei weltweit 27 Millionen Exemplaren (einschließlich digitaler Verkäufe).

Ein Drittel dieser Leistung entfällt allein auf den neuesten Teil Dark Souls III, der laut Bandai Namco über 10 Millionen Spieler in den virtuellen Tod gerissen hat. Das japanische Studio dankte Spielern aus aller Welt für diese groß Unterstützung. Außerdem wurde die Gelegenheit dafür genutzt, um zu bestätigen, dass sich Elden Ring - das brandneue Spiel, das in Zusammenarbeit mit dem Autoren George R. R. Martin entwickelt wird - weiterhin in Entwicklung befindet. Das Spiel wurde 2019 auf der E3 angekündigt, doch momentan haben wir keine gesicherten Informationen darüber.