Dark Souls bekommt einen Horror-Fantasy-Manga

Als Überraschung kündigte Yen Press an, dass Fans der Dark Souls -Serie von FromSoftware eine neue Geschichte in Form eines Horror-Fantasy-Mangas namens Dark Souls: Redemption erhalten würden.

Im Gegensatz zum Elden Ring-Manga, der die Reise der Befleckten durch die Zwischenländer parodiert, nimmt Dark Souls: Redemption sein Ausgangsmaterial viel ernster und bietet den Spielern ein Abenteuer, das an ihre ersten gequälten Stunden in Dark Souls erinnert.

Der erste Band kommt im August in den Handel, und wir können uns vorstellen, dass ein zweiter Band irgendwann in der Zukunft geplant ist. Die Beschreibung von Yen Press lautet wie folgt:

"Dem Untergang geweiht durch eine längst vergessene Vergangenheit, entschlossen, das zu retten, was ihr einst lieb und teuer war. Die Flamme wird angezündet. Eine namenlose Frau erwacht. Von einer Vergangenheit, an die sie sich nicht erinnern kann, aus dem Grab gerissen, macht sie sich auf den Weg in eine karge, unbekannte Landschaft. Der Beschützer folgt. Gebunden durch Eid und Ehre, beschützt er sie vor den Gefahren, die sich nähern, mit der gleichen Grausamkeit, mit der er die Geheimnisse seiner Vergangenheit beschützt", heißt es weiter. "Die Graue Asche versammelt sich in ihrem Turm, vom Feuer gerufen, um ihre feierliche Pflicht zu erfüllen. Ein Koloss, die Inkarnation des Todes, regt sich mit den Knochen unter dem vernarbten Boden. Und eine Alptraum-Geißel einer vergangenen Ära kehrt zurück, um ihren Tribut zu fordern. Das Schicksal dieses Landes hängt in der Schwebe, während sich ihre Reise in dieser originellen Dark Souls Geschichte entfaltet!"

Wirst du Dark Souls: Erlösung lesen?