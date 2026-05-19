Dark Scrolls um einen Monat verschoben: "Es hat nichts damit zu tun, dass Mina the Hollower einen Tag später startet"

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Wenn du gehofft hast, Doinksofts nächstes Spiel bis Ende des Monats spielen zu können, haben wir einige schlechte Nachrichten zu teilen, denn der Entwickler hat bekannt gegeben, dass Dark Scrolls nach einer Verzögerung etwas später als erwartet erscheinen soll.

Was den Grund für die Verzögerung angeht, so scheint es sich um eine grundlegende Verschiebung der Pläne zu handeln, um sicherzustellen, dass das Spiel genug Platz zum Atmen zwischen anderen Indie-Konkurrenten wie Yacht Club Games' Mina the Hollower hat, das zufällig ein weiteres pixeliges Fantasy-Action-Erlebnis ist.

Diese Änderung wird Dark Scrolls vom 28. Mai auf den 22. Juni verschoben, und um diese Nachricht zu feiern, hat Doinksoft eine Stellungnahme und einen neuen Trailer veröffentlicht, die Sie unten vollständig sehen können.

"Weißt du, als wir gesagt haben, wir veröffentlichen Dark Scrolls am 28. Mai? Wir meinten eigentlich den 22. Juni, und das hat nichts damit zu tun, dass unsere Freunde von Yacht Club Games angekündigt haben, dass Mina the Hollower einen Tag später, am 29. Mai, starten wird. Okay, das hat alles damit zu tun. Aber es ist cool: Es gibt Platz für zwei pixelige Fantasy-Actionspiele in der Welt. Du musst nur noch ein bisschen länger auf diesen warten. Und es wird sich lohnen, denn du kannst als Ratte mit einem Saxophon in unserem spielen. Danke fürs Verständnis. Bis im Juni!"