Dark Horse Media schließt sich der Embracer Group an

HQ

Die schwedische Aktiengesellschaft Embracer Group gab gestern die Akquise von Dark Horse Media bekannt, die hauptsächlich für Comics, wie Hellboy, Die Maske und Sin City bekannt sind. Das Unternehmen übernimmt auch jede Menge Lizenzproduktionen, wie Star Wars, Stranger Things und The Witcher (um nur einige zu nennen). Ob der neue Besitzer diese Erfahrung auch in Videospielen verwenden wird, ist derzeit nicht bekannt.

Mike Richardson, Gründer und CEO von Dark Horse, scheint mit diesem Deal überaus zufrieden zu sein: "Ich kann die Begeisterung nicht ausdrücken, die ich empfinde, [weil] Dark Horse in dieses neue Kapitel unserer Geschichte einsteigt", beschreibt er in der offiziellen Pressemitteilung. "Die Synergien, die mit dem Embracer-Unternehmensnetzwerk bestehen, versprechen aufregende, neue Möglichkeiten nicht nur für Dark Horse, sondern auch für die Macher und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe eine Reihe überzeugender Gespräche mit Lars Wingefors, CEO von Embracer, geführt und bin sehr beeindruckt von ihm und dem, was er und sein Team aufgebaut haben. Ich muss sagen, die Zukunft für unser Unternehmen hat noch nie heller ausgesehen hat."

Die Embracer Group hat in den letzten Jahren mehrere spektakuläre Akquisitionen getätigt, darunter 4A Games, Saber Interactive und Gearbox Entertainment. Bisher waren all diese Studiokäufe im Videospielsektor angesiedelt, doch dieses Feld scheint nun langsam ausgeweitet zu werden. Letzte Woche kauften sie den Brettspielriesen Asmodee und jetzt einen Comic-Verlag.