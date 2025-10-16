Dark Horse enthüllt neue Dungeons & Dragons-Comicserie

HQ

Es ist eine unglaublich aufregende Zeit, ein Dungeons & Dragons Fan oder Spieler zu sein, denn es gibt zwar neue Sets und sogar Adaptionen wie The Mighty Nein, auf die man sich freuen kann, aber es ist auch zusätzlicher Lesestoff auf dem Weg.

Dark Horse hat Dungeons & Dragons: The Fallbacks enthüllt, eine neue Comicserie, die einer "Gruppe von waghalsigen, dubiosen und dysfunktionalen Abenteurern folgt, die auf der Suche nach Gold und Ruhm in der Stadt Loudwater ankommen".

In der Inhaltsangabe der Handlung heißt es weiter: "Eine Begegnung mit Kobolddieben bringt die Fallbacks ins Fadenkreuz eines rivalisierenden Teams von zutiefst nervigen Lokalhelden. Werden die Fallbacks einen Raubüberfall für die Ewigkeit durchziehen? Oder werden sie alles opfern, um diese "Helden" in ihre Schranken zu weisen?"

Die Serie wurde von Planet Hulk und Darth Vader Autor Greg Pak geschrieben, das Artwork stammt von Wilton Santos von Star Wars: Doctor Aphra. Das Cover hat eine verbindende Rückseite, die von Julie Dillon entworfen wurde, die für ihre Arbeit an Magic: The Gathering bekannt ist.

Die Serie ist bereits mit ihrer ersten Ausgabe gestartet und wir können viele weitere Kapitel auf der ganzen Linie erwarten.