Dark Fantasy Returns: Heretic + Hexen Remastered jetzt erhältlich

Schärfen Sie die Streitaxt, entstauben Sie den Morgenstern und schärfen Sie den Zauberstab - es ist Zeit, das Böse im alten Stil zu töten. Eine der schönsten Überraschungen des Spätsommers ist in Form einer polierten Wiederveröffentlichung der düsteren Fantasy-Klassiker Heretic und Hexen eingetroffen. Präsentiert von niemand geringerem als Nightdive Studios, die im Hintergrund still und leise daran gearbeitet haben.

Die Heretic + Hexen -Combo ist jetzt für so ziemlich alles erhältlich: Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Game Pass, PlayStation 4 und 5, Switch, Steam, GOG und bald GeForce Now.

Was genau hat Nightdive also mit Heretic und Hexen gemacht? Einfach ausgedrückt, sie haben in der Schmiede gehämmert - diese neuen Versionen bieten jetzt 4K-Auflösung, 120 FPS, verbesserte Texturen und einen neu abgemischten Soundtrack von Andrew Hulshult. Als ob das noch nicht genug wäre, gibt es einen lokalen Split-Screen für bis zu acht Spieler und Online-Crossplay für bis zu 16 Spieler.

Und das i-Tüpfelchen? Zwei brandneue Abenteuer: Heretic: Faith Renewed und Hexen: Vestiges of Grandeur - entstanden in Zusammenarbeit zwischen Nightdive und id Software. Kurz gesagt, ein Nostalgie-Paket der höchsten Ordnung zum Preis eines Mittagessens - 15 €.