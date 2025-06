Dark and Darker wird später in diesem Jahr aus Ihrer Epic Games Store-Bibliothek entfernt

Die Dark and Darker Saga geht weiter. Während der Gerichtsstreit zwischen dem Entwickler Ironmace und dem koreanischen Publisher Nexon um urheberrechtlich geschütztes Material tobt, scheint es, als wolle sich der Epic Games Store vom PvPvE-Dungeon-Crawler distanzieren.

In einer Discord-Nachricht, die ihren Weg in die Online-Foren fand, schien es, dass das Spiel von der Liste genommen und vollständig von Epic Games entfernt wurde. PCGamer wandte sich an Epic Games und erhielt die folgende Antwort:

"Wir haben Dark and Darker am 5. März aus dem Verkauf im Epic Games Store genommen, um eine Gerichtsentscheidung in Korea zwischen Nexon und dem Publisher des Spiels, Ironmace, zu berücksichtigen. Am 1. November 2025 werden wir Dark and Darker aus eurer Bibliothek entfernen, dann wird es nicht mehr über den Epic Games Store spielbar sein."

Das Spiel aus den Benutzerbibliotheken zu entfernen, ist ein großer und ungewöhnlicher Schritt für Plattformbesitzer. Einst war der Epic Games Store die Heimat von Dark and Darker, da das Spiel letztes Jahr auf Steam von der Liste genommen worden war. Jetzt scheint jedoch das Gegenteil der Fall zu sein, da man immer noch Dark and Darker über Steam abspielen kann. Allerdings ist der Hype um das Spiel seit seiner ersten Präsentation sicherlich nachgelassen, und wenn man sich die überwiegend negativen Nutzerbewertungen ansieht, scheint es für Ironmace ein langer Weg zurück zu sein, um den Ruf von Dark and Darker wiederherzustellen.