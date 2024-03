Dark and Darker wechselt von Steam zu Epic Games

Nach einer umstrittenen Untersuchung über gestohlene Vermögenswerte durch denDark and Darker Entwickler Ironmace wurde das Hit-Spiel aus dem Steam-Store entfernt, ohne dass es Pläne gab, das Spiel zurückzubringen.

Das führte dazu, dass Ironmace andere Plattformen verfolgte, wie z. B. den Epic Games Store. Im Moment ist Dark and Darker im Epic Games Store verfügbar, aber es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für das Dungeon-Crawling-PvPvE-Spiel.

Wie eine Fantasy-Version von Escape From Tarkov weckte Dark and Darker das Interesse vieler Spieler, als es die Leute zum ersten Mal einen Alpha-Test ausprobieren ließ. Seitdem gibt es Kontroversen um das Spiel und seinen Entwickler, die erklären, warum wir so gut wie keine Updates darüber hatten, wann Dark and Darker veröffentlicht werden könnte.