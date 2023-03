Dark and Darker Entwicklerbüro von Polizei gestürmt

Dark and Darker ist derzeit eines der am meisten erwarteten Spiele auf Steam. Trotz all des Hypes um das Spiel und seine Entwickler hat das jedoch nicht verhindert, dass eine Menge Kontroversen um das Spiel und seine Entwickler herumwirbeln.

Vor kurzem wurden die Entwickler von Ironmace beschuldigt, Vermögenswerte des japanischen Publishers Nexon gestohlen zu haben, der behauptet, dass er ein sehr ähnliches Spiel wie Dark and Darker in Arbeit hatte. Jetzt, wie Yonhap News berichtet, hat die Polizei nach diesen Anschuldigungen das Büro von Ironmace gestürmt, um nach Beweisen für gestohlene Vermögenswerte zu suchen.

Nexon verklagte Ironmace ursprünglich im Jahr 2021, aber die Umsetzung des Falls hat einige Zeit in Anspruch genommen. Es scheint, dass nur wenige Verdächtige Vermögenswerte von Nexon gestohlen haben, aber derzeit gibt es nicht genügend Beweise, um stark darauf hinzudeuten, ob Vermögenswerte gestohlen wurden oder nicht.

Ironmace besteht darauf, dass keiner seiner Mitarbeiter Vermögenswerte von seinem vorherigen Arbeitsplatz gestohlen hat, aber es scheint, dass die Entscheidung in diesem Fall immer noch sehr in der Luft liegt.

