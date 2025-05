Darick Robertson: "Ich will sehen, wer überlebt" im Serienfinale von The Boys

HQ

Relativ oft sind wir auf Film- und/oder Fernsehproduktionen gestoßen, die andere Formate (wie Bücher, Videospiele, Comics und Graphic Novels) adaptieren, deren ursprüngliche Autoren der Idee in der Produktion eine sehr zweitrangige Rolle spielen oder von den Produktionsfirmen direkt ignoriert werden, die ihre Arbeit nehmen und auseinandernehmen, um sie für die breite Öffentlichkeit anzupassen oder zu vereinfachen. Das ist normalerweise nicht einfach, damit umzugehen, und wir haben traumatische Fälle gesehen, wie George R.R. Martins Adaption von Fire and Blood, um es länger zu machen, in HBO Max s House of the Dragon, oder Autor Brandon Sanderson, der Robert Jordans Vermächtnis in Prime Video s Wheel of Time -Serie verfälscht sieht. Es gibt aber auch die Kehrseite der Medaille, die des Autors, der eine neue Herangehensweise an seine ursprüngliche Idee findet und mit Interesse den neuen Weg als Parallelmöglichkeit zu seinem Werk verfolgt. Dies ist der Fall bei Darick Robertson, Comiczeichner und Co-Autor mit dem Autor Garth Ennis von The Boys.

Der Künstler ist begeistert von der Arbeit, die Eric Kripke und sein Team mit seiner TV-Serie leisten, die, wie wir alle wissen, ihre Erzählung in einer fünften und letzten Staffel abschließen wird. Während des letzten Comicon 25 Napoli nahm Robertson an der Veranstaltung teil und gab uns ein Interview, das Sie sich unten in voller Länge und mit Untertiteln ansehen können.

Im direkten Gespräch mit Gamereactor lobt Robertson die Amazon MGM Studios -Serie und räumt ein, dass ihr Ende vielleicht ganz anders ist als ihre Comic-Inspiration. Natürlich hat er uns nicht verraten, wie es enden wird, sondern was er am liebsten in den letzten Episoden sehen würde.

"Sie [Amazon MGM Studios] haben wirklich ihr Ding mit den Charakteren gemacht, und diese Geschichte hat jetzt ein Eigenleben auf eine Weise, die wir in den Comics nie erforscht haben." sagt Robertson. "Ich liebe die Show. Ich liebe die Geschichte, die sie erzählen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie damit machen. (...) Ich habe aufgehört, die Drehbücher im Voraus zu lesen, weil ich mich an dieser Stelle gerne überraschen lasse."

"Ich weiß, dass Eric Kripke ein Mann mit Visionen und Integrität ist, und er bereut es, Supernatural nicht auf seine Weise zu beenden. Und er will nicht, dass das Gleiche mit The Boys passiert, so sehr ich auch möchte, dass es ewig so bleibt."

Womit er schlussfolgert:

"Ich respektiere, dass sie es abschließen und eine vollständige Geschichte erzählen wollen. In diesem Sinne bin ich gespannt, wie sie das alles lösen. Und ich bin gespannt, wer überleben wird."

Da haben Sie es also. Selbst der Autor des Comics weiß nicht, ob alle Mitglieder von The Boys das Ende der Geschichte auf dem kleinen Bildschirm zu sehen bekommen werden. Wenn Sie nicht bis 2026 warten können, um Antworten auf diese Superhelden-Satire zu erhalten, oder einfach nur eine großartige Geschichte auf Papier mit meisterhaften Illustrationen lesen möchten, empfehlen wir Ihnen, in den nächstgelegenen Comicladen zu gehen und sich The Boys vollständig zu besorgen.