Därför saknas Martin Sheen och Emilio Estevez i Netflix nya Charlie Sheen-dokumentär

Netflix tvådelade dokumentär aka Charlie Sheen lockar med en imponerande rad intervjupersoner: Jon Cryer, Chuck Lorre, Sean Penn, Chris Tucker och ex-hustrun Denise Richards dyker alla upp. Men två till synes väldigt viktiga namn saknas - pappa Martin Sheen och storebror Emilio Estevez. Vad ligger bakom att de höll sig borta? Enligt regissören Andrew Renzi handlar det varken om familjebråk eller dramatik, utan om respekt.

Renzi berättar för Deadline att han till och med såg filmen tillsammans med Martin Sheen. "Det var en av de mest nervösa stunderna i mitt liv," säger han, men Martin kände att Charlies budskap till sin far redan fanns där utan en intervju. Han ville inte återuppleva tunga minnen utan lät sonen få sitt ögonblick: "Det här är Charlies historia - ni behöver inte mig."

Emilio Estevez, Charlies brorsa, resonerade likadant. Han ansåg att dokumentären borde fokusera helt på brodern och att hans egen medverkan riskerade att ta fokus från detta. Familjen är fortfarande nära - Renzi beskriver dem som grannar som träffas dagligen - och beslutet bottnar i kärlek snarare än konflikt. Trots deras frånvaro bjuder dokumentären på rikligt med insikter. Har du missat vår recension så kan du läsa den här.