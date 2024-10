Daredevil-Star Charlie Cox besucht blinde und sehbehinderte Kinder in der Bronx

HQ

Eine der denkwürdigsten Auftritte von Charlie Cox ist die des Daredevil. Der Anwalt, der zum Vigilanten wurde, ist ein blinder Charakter, und so besuchte Cox letzte Woche das New Yorker Institut für Sonderpädagogik, um über seine Erfahrungen in der Rolle zu sprechen.

Laut BronxTimes wurde die NYISE 1831 gegründet und ist eine private gemeinnützige Schule, die mit blinden oder sehbehinderten Kindern und entwicklungsverzögerten Vorschulkindern arbeitet. Cox und die Schüler sahen sich Daredevil an, bevor sie Bastelprojekte zum Thema Superhelden entwickelten.

Cox äußerte sich zu der Notwendigkeit einer stärkeren Repräsentation von Menschen mit Behinderungen in Hollywood. Er forderte die Schüler auf, ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Obwohl Cox selbst keine Sehbehinderung hat, arbeitete er mit Joe Strechay, einem Lehrer der American Foundation for the Blind, zusammen, um die Rolle zu meistern, und lernte, mit verbundenen Augen zu gehen.

Werbung: