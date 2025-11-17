Daredevil soll im März 2026 "für ein neues Zeitalter" neu definiert werden

HQ

Es wird ein sehr geschäftiger Frühling für Daredevil -Fans, denn nicht nur die zweite Staffel von Daredevil: Born Again wird erscheinen, sondern auch eine neue Comicserie.

Einfach bekannt als Daredevil, wird dies ein Neuanfang für die Figur sein, der als Neudefinition "für ein neues Zeitalter " beschrieben wird. Die Ankündigung des Comics erklärt, dass er "perfekt für Neulinge und langjährige Fans gleichermaßen sein wird", und was er bieten wird, erklärt die Zusammenfassung Folgendes.

"Hell's Kitchen ist voller Geheimnisse – aber kein Geheimnis bleibt lange verborgen! Da ein furchteinflößender neuer Superschurke namens Omen Matt Murdock ins Visier genommen hat, wird sein Alter Ego Daredevil die Schläge einstecken! Aber Vorsicht! Dieser mysteriöse neue Spieler ist nicht das, was er aussieht – ein Geheimnis, das Daredevil schnell lernen muss, während er sich hastig in ein Leben und einen Status quo einlebt, den wir noch nie zuvor gesehen haben!"

Die Serie wird von Stephanie Phillips von Planet She-Hulk geschrieben, mit Zeichnungen von Lee Garbett von Death of Doctor Strange. Die erste Ausgabe erscheint am 18. März und Sie können das Cover unten sehen.

