Daredevil sieht im Marvel Rivals Gameplay wie eine absolute Bedrohung aus

Daredevil ist einer der Hauptdarsteller der 4. Staffel von Marvel Rivals, und wenn die zweite Hälfte dieser Staffel später in diesem Monat beginnt, wird er bereit sein, sich in die Action zu stürzen. Daredevil wird die Liste der Duellanten in Marvel Rivals verstärken, und es scheint, dass er eine starke Assassinen-ähnliche Figur in deinem Team sein wird.

Mit seinen Nunchakus, Kampfstöcken oder wie auch immer man sie nennen möchte, kann Daredevil sich über eine kurze Distanz peitschen, die Lücke zwischen sich und einem Feind schließen, um ihn dann im Nahkampf zu verprügeln. Daredevil, der seine Waffen um sich herumwirbelt, kann in kurzer Zeit hohen Burst-Schaden anrichten, und die schnellen Abklingzeiten seiner Fähigkeiten sorgen dafür, dass du immer bereit bist, dich wieder in die Action zu stürzen.

Die ultimative Fähigkeit von Daredevil verringert die Sicht gegnerischer Teamkameraden, isoliert sie und macht sie perfekt für Pick-Offs. Aus dem Trailer geht hervor, dass dies Daredevils Brot und Butter ist, denn er ist am stärksten, wenn er einem Feind auf den Hinterkopf schlägt, nachdem er sich an ihn herangeschlichen hat.

Daredevil tritt dem Marvel Rivals Roster am 10. Oktober bei.