Daredevil in Fortnite

Im Verlauf der bisherigen Fortnite-Season wurden bereits einige Skins mit Marvel-Schwerpunkt veröffentlicht. Nun ist Daredevil an der Reihe, der auch erspielt werden kann, bevor er im In-Game-Shop landet.

Voraussetzung: Ihr nehmt an der Marvel Knockout Super Series teil und gehört mit Eurem Team zu den besten Eurer Region. Keine leichte Aufgabe! Wer sein Glück trotzdem versuchen möchte, bekommt morgen (14. Oktober) die Gelegenheit, an einem zeitexklusiven Fortnite-Turnier namens "The Daredevil Cup" teilzunehmen.

Die drei letzten Cups der Marvel-Season bei Fortnite sollen übrigens nächsten Monat stattfinden. Nähere Informationen wurden für Anfang November angekündigt.