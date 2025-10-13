Daredevil: Born Again, um im März 2026 zu Disney+ zurückzukehren

HQ

Die Anwesenheit von Marvel bei New York Comic Con am Wochenende hatte ein ganz besonderes Thema: Fernsehen. Der Unterhaltungsriese schien Updates zu seinen Zeichentrick- und Live-Action-Serien zu teilen, wobei der Schwerpunkt auf dem nächsten Jahr lag und was er für die Fans im Laufe des Kalenderjahres auf Lager hat.

Wir wissen, dass Wonder Man im Januar kommt, X-Men '97 im Sommer zurückkehrt, Your Friendly Neighborhood Spider-Man im Herbst, und dazwischen können wir die zweite Staffel von Daredevil: Born Again einschieben.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Serie im März 2026 erscheinen wird. Es gibt noch kein festes Datum dafür, aber für einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird, schaut euch einen Teil eines Trailers unten an, der von Jessica Jones selbst, Krysten Ritter, durchgesickert ist.

Unnötig zu erwähnen, dass Marvel Fans im Jahr 2026 eine Menge Unterhaltung zu konsumieren haben werden, nicht zu vergessen Spider-Man: Brand New Day im Juli und Avengers: Doomsday im Dezember...