Daredevil: Born Again, um eine zweite Staffel zu bekommen, neckt Kingpin

Während wir bereits über die Nachricht berichtet haben, dass Daredevil: Born Again mit den Dreharbeiten begonnen hat, scheint es, als ob die Marvel Cinematic Universe-Serie Pläne für mehr als einen Ausflug hat. Und wir sagen das, weil der Mann hinter Kingpin, Vincent D'Onofrio, kürzlich mit Newsweek gesprochen und einen Kommentar abgegeben hat, der enthüllt, dass eine zweite Staffel in der Zukunft kommen könnte.

Auf die Frage, wie die Erzählung strukturiert ist und wie sie sich von der Netflix-Produktion unterscheiden wird, schloss D'Onofrio mit: "Und in der zweiten Staffel gibt es gigantische, gigantische Gewinne - auch in der ersten Staffel, aber ich kann nicht viel darüber sagen - aber die Fans werden wirklich bekommen, was sie wollen. Es ist wirklich ziemlich cool, es zu tun."

Marvel hat noch nicht bestätigt, ob es zwei Staffeln von Daredevil: Born Again geben wird, also müssen wir nur den Atem anhalten, ob dies zum Tragen kommen wird.