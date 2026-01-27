Daredevil: Born Again Trailer bestätigt, wann im März Staffel 2 beginnt

HQ

Magnus war nicht gerade beeindruckt, als Daredevil: Born Again s erste Staffel letztes Jahr auf Disney+ erschien. Er hatte das Gefühl, dass diese Fortsetzung der Netflix-Serie etwas zu sicher war, aber trotzdem Teile davon genossen, die ihm Hoffnung gaben, dass eine zweite Staffel besser sein würde. Wir müssen nicht mehr lange warten, um zu sehen, ob Marvel dieses Potenzial ausschöpfen kann.

Denn Disney und Marvel haben uns den ersten offiziellen Blick auf den Trailer für Daredevil: Born Again Staffel 2 gegeben, und er bestätigt, dass die erste Folge der Serie am 24. März auf Disney+ Premiere feiert. Es zeigt auch, wie Murdock und Bullseye zusammenarbeiten, die Rückkehr von Karen und Foggy, Wilson Fisk, der noch blutiger wird, viel von Krysten Ritters Rückkehr als Jessica Jones und mehr.