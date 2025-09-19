Daredevil: Born Again Staffel 3 bestätigt

HQ

Daredevil: Born Again wird nicht mit der zweiten Staffel enden. Nach einiger Verwirrung, die dadurch verursacht wurde, dass Charlie Cox Staffel 2 als "letzte Staffel" bezeichnete, scheint es, dass wir mehr von einem der besten Verbrechensbekämpfer New Yorks bekommen werden, da Daredevil: Born Again eine Staffel 3 bekommt.

Dies wurde von Marvel TV-Manager Brad Winderbaum bestätigt, der in einem Gespräch mit IGN enthüllte, dass die dritte Staffel offiziell grünes Licht erhalten hat. "Was Daredevil angeht, ja, wir haben grünes Licht für Staffel 3 und wir beginnen nächstes Jahr mit den Dreharbeiten", sagte er.

Daredevil: Born Again Staffel 2 wird Anfang nächsten Jahres erscheinen, was bedeutet, dass Charlie Cox und Vincent D'Onofrio wahrscheinlich ziemlich beschäftigt sein werden, so ziemlich hintereinander bei Daredevil zu spielen. Ob wir mehr von dem maskierten Vigilanten sehen werden, ist nicht bekannt, denn es scheint, dass das MCU ihn vorerst im TV-Bereich behalten will.