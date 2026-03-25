Daredevil: Born Again - Staffel 2

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Es ist ziemlich ungewöhnlich, wie sich die Zuschauertendenzen zunehmend in Richtung Marvel Cinematic Universe verschieben. Natürlich gibt es die anhaltende Debatte über Superhelden-Müdigkeit und deren Auswirkungen auf die Kinokassen von Filmen, aber hinzu kommt eine Veränderung, bei der viele der erfolgreichsten MCU-Projekte in jüngerer Erinnerung tatsächlich TV-Shows waren – eine unvorstellbare Leistung für jeden, der aus den 2010er Jahren in die Zukunft blickt. Die Rückkehr von Daredevil hat dazu beigetragen, dieses Schicksalswechsel einzuleiten, denn der Mann ohne Furcht wurde in Form einer eigenen Serie, die 2025 mit großem Erfolg Premiere feierte, vollständig ins MCU gebracht und es ist bereits Zeit für die zweite Episodenserie.

Ankerwesen. Das war etwas, das Marvel in Deadpool & Wolverine eingeführt hat, und für das gesamte MCU könnte man argumentieren, dass Daredevil der Anker für seine Fernsehbemühungen ist. Keine Live-Action-Serie hat die gleiche Anzahl an Episoden und die schnelle Produktion erhalten wie Daredevil: Born Again, und das in vielerlei Hinsicht zu Recht, denn diese Serie ist vielleicht die durchgehend stärkste MCU-Serie bisher. Nicht, dass die Konkurrenz groß wäre, wenn man sich Serien mit zweiten Staffeln ansieht...

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Wenn Sie die erste Staffel noch nicht gesehen haben, schauen Sie jetzt weg, denn wir werden kurz darauf eingehen, wohin uns die nächste Episodenrunde führt. Nachdem Wilson "Kingpin" Fisk zum Bürgermeister von New York gewählt wurde, hat der beeindruckende Bösewicht seine Anti-Vigilanten-Bemühungen aktiviert, um einmischende Helden zu stoppen. Während viele von diesen ungerechten Gesetzen enttarnt und verfolgt wurden, sind Matt "Daredevil" Murdock und Karen Page in den Untergrund gegangen und haben sich mit einigen ausweichenden Vigilanten zusammengetan, um das Imperium des Kingpin von seiner Gründung zu zerschlagen. Im Grunde ist für Daredevil nirgendwo sicher, und mit diesem Zustand im Hinterkopf sehen wir unseren furchtlosen Helden, der überwältigenden Widrigkeiten gegenübersteht, die schwächere Männer zum Zusammenbruch bringen würden.

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Es ist tatsächlich ein Handlungskonzept, das die moderne Gesellschaft teilweise widerspiegelt. Es gibt einen Bösewicht, der Propaganda und verdrehte und kontrollierte soziale Botschaften nutzt, um die Öffentlichkeit etwas glauben zu lassen, das sonst falsch ist. Es gibt inoffizielle und gewalttätige Vollstrecker auf der Straße, die Gewalt anwenden können, wann immer sie es für notwendig halten, um sogenannte 'Vigilanten' zu stoppen. Es gibt korrupte Beamte, die dem übergeordneten Bösewicht loyal sind und Gesetze und Regeln verdrehen, um es in ihre Erzählung zu passen. In vielerlei Hinsicht trifft die zweite Staffel von Daredevil: Born Again etwas zu nah an den Geschmack, auch wenn die offensichtlich inspirierte Erzählung durch spannende Kampfszenen und kostümierte Helden abgemildert wird.

Der Punkt ist, dass auch diese Daredevil-Geschichte, wie die erste Staffel von Born Again, nicht von denen, fast abgeschwächten Erzählungen belastet ist, die man sonst im weiteren MCU finden kann. Es ist nicht zu verbergen, dass diese Serie für reifere Zuschauer gedacht ist, Fans, die es leid sind, unfehlbare Helden und soziale Paladine zu sehen, die nie eine Sekunde zittern oder auch nur wirklich bluten. Diese Serie ist roher und ehrlicher, gewalttätig und düster, was sowohl in der Brutalität der hervorragend choreografierten Kampfszenen als auch daran spürbar ist, wie Mord, Menschenhandel, seelische Qualen und eine Sammlung anderer grauerer Handlungsstränge routinemäßig in das Gewebe eingewoben werden.

Es ist die Entscheidung, reifer zu sein und weniger auf Fan-Service angewiesen zu sein, die Daredevil: Born Again (und besonders diese zweite Staffel) so ein Vergnügen macht. Wie bei Wonder Man Anfang dieses Jahres kann man nicht verraten, um wen es in dieser Serie geht. Natürlich bemerkst du vielleicht Anspielungen auf das größere MCU oder stellst persönlich Fragen, wie zum Beispiel: "Was macht Spider-Man, während New York auseinanderfällt?" Aber es ist auch keine Serie, bei der man ständig nach dem großen Ganzen fragen muss. Dies ist eine Geschichte über Daredevil und die Vigilanten-'Verteidiger' von NYC, sie wirkt im größeren MCU eher wie eine abgeschlossene Geschichte, eine Geschichte, bei der man nicht das narrative Gewicht von 40+ Filmen und TV-Serien auf den Schultern spürt. Es darf so sein, wie es ist, also gebührt Marvel Anerkennung, dass sie es nicht zu sehr in das größere Netz eingebunden haben.

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Das heißt nicht, dass es keinen Fanservice gibt. Es gibt immer noch auffällige und offensichtliche Entscheidungen, die getroffen wurden, um MCU- und Comic-Fans zufriedenzustellen, sei es der neu gestaltete "DD"-Anzug, die Rückkehr von Jessica Jones und kurze Anspielungen auf die größere MCU-Landschaft. Am Ende des Tages ist es immer noch Marvel, aber wie bei Wonder Man taucht man größtenteils in diese Geschichte ein, und das ist tatsächlich eine äußerst bewundernswerte Eigenschaft.

Vergessen wir auch nicht, dass Daredevil: Born Again, wie viele MCU-Projekte, eindeutig ein ziemlich großes Budget hat, was letztlich bedeutet, dass die Serie von hochwertiger Produktion strotzt. Die Kulissen, die Kostüme, die Choreografie und die Kampfszenenstruktur, die Kameraführung, der Schnitt – alles ist erstklassig und spiegelt das wider, was man von einer Marvel-Studios-Produktion erwarten würde.

Kurz gesagt: Wenn dir die erste Staffel von Daredevil: Born Again gefallen hat, wirst du auch von diesem nächsten Kapitel angenehm überrascht sein. Es ist einfach unterhaltsame und hochwertige Unterhaltung, eine Serie, die zeigt, dass wenn die richtigen kreativen Personen vor Ort sind und an Projekten beteiligt sind, für die sie leidenschaftlich sind, die ganze Natur der Superheldenmüdigkeit hinfällig wird. Dies ist eine Serie, die von Leuten und Stars gemacht wurde, die Daredevil lieben, und das sieht man in jeder Szene. Es ist mir eine Freude, Sie wieder hier zu haben, Mr. Murdock.