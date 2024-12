Daredevil: Born Again spielt fünf Jahre nach der Netflix-Serie

HQ

Wenn Sie sich gefragt haben, wie die Geschichte vonDaredevil: Born Again Charlie Cox in die übergeordnete Erzählung von Charlie Cox' blindem Superhelden passt, sieht es so aus, als hätten wir jetzt eine Antwort an dieser Front. Wilson Bethel, bekannt als Benjamin "Dex" Poindexter (auch bekannt als Benjamin "Dex" Poindexter (auch bekannt alsBullseye ) in der Netflix-SerieDaredevil, hat am Wochenende in der Fan Expo San Francisco erwähnt, dass es einen Zeitsprung von fünf Jahren zwischen den beiden Serien gibt.

Laut Collider sagt Bethel: "Es gibt also so etwas wie diese lustige Sache, die nach fünf Jahren zurücktritt, während Born Again mit dieser Zeitspanne weitermachen wird. Die Serie setzt nicht am Tag nach dem letzten Besuch ein. Fünf Jahre später geht es weiter. Und so sind es in der Theorie Charaktere, die alle fünf Jahre ihres Lebens gelebt haben und all die Drehungen und Wendungen, die man in der Zwischenzeit nimmt."

Zugegeben, Daredevil endete bereits 2018 auf Netflix, und die letzte Netflix-Serie Marvel folgte etwa neun Monate später, als die dritte und letzte Staffel von Jessica Jones erschien. In dieser Zeit hat das MCU jahrelange Projekte vorgestellt, die auch die übergreifende Erzählung erheblich vorangetrieben haben, was bedeutet, dass es ein wenig missverstanden wird, dies als Zeitsprung zu bezeichnen. So oder so, es gibt zweifellos viele unerzählte Geschichten, die Matt Murdocks Leben in der Zeit zwischen den beiden Serien ausmachen, etwas, das hoffentlich Daredevil: Born Again zumindest kurz erklärt wird, wenn es im März 2025 auf Disney+ ausgestrahlt wird.