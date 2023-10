Daredevil: Born Again bekommt einen neuen Regisseur

HQ

Marvel Studios hat einen neuen Regisseur für seine Serie Daredevil: Born Again eingestellt, nur wenige Wochen nachdem sie das gesamte Originalteam hinter der Serie gefeuert haben.

Das Schiff übernimmt kein Geringerer als der Mann hinter der Netflix-Marvel-Serie The Punisher, Dario Scardapane, der auch an Tom Clancy's Jack Ryan gearbeitet hat. An seiner Seite werden auch die Regisseure Justin Benson und Aaron Moorhead von Loki sein, die bei den restlichen Episoden von Daredevil: Born Again Regie führen werden. Mit den Neuerwerbungen will das Studio die Serie in eine neue Richtung lenken, in der Hoffnung, dass es die Serie vorantreibt.

Wir sind gespannt, was dieses Trio mit der Serie anstellen kann.