Dante und Vergil treffen in der zweiten Staffel von Netflix s Devil May Cry aufeinander.

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Wir sind etwa sechs Wochen von der Rückkehr von Devil May Cry auf Netflix entfernt, denn die animierte Adaption von Capcoms berühmter Actionserie wird bereits am 12. Mai ihre zweite Staffel feiern. Vor diesem Hintergrund wurde nun ein weiterer Teaser für die kommenden Episoden geteilt, der einen Einblick in die Handlung dessen gibt, was noch kommen wird.

Wie Sie im untenstehenden Clip sehen können, sehen wir Dante und Vergil gegeneinander antreten und kindliche Rivalitäten und Konflikte aussprechen, während das Schicksal der ganzen Welt auf dem Spiel steht. Es versteht sich von selbst, dass es eine sehr hektische und chaotische Staffel wird, was genau das ist, was wir von einer Serie erwarten, die von Studio Mir animiert und von Adi Shankar von Castlevania geschaffen wurde.

Wirst du im Mai die nächsten Folgen von Devil May Cry schauen? Falls Sie die erste Staffel noch nicht gesehen haben, können Sie sich unsere Rezension ansehen.