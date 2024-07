Danny Trejo, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson und viele mehr werden in der 12. Staffel von Futurama zu sehen sein

HQ

Die 12. Staffel von Futurama beginnt offiziell heute, wenn die erste der 10 Episoden auf Disney+ (oder Hulu, je nachdem, wo auf der Welt Sie sich befinden) erscheint. Mit dem Comeback der Zeichentrickserie wurden einige der Gaststars, die in der Staffel auftreten sollen, während einer Podiumsdiskussion auf der San Diego Comic-Con am Wochenende bestätigt.

Laut Variety können wir uns in Staffel 12 darauf freuen, dass Danny Trejo, Tom Kenny, Ana Ortiz, Cara Delevigne, Tim Gunn, Bill Nye the Science GuyFallout, Kyle MacLachlan, LeVar Burton und Neil deGrasse Tyson irgendwann Gastauftritte haben.

Wie einige dieser Cameo-Auftritte aussehen werden, wird Trejo Benders Cousin Doblando spielen, Kenny wird einen Glücksspiel-Außerirdischen spielen, Delevigne, deGrasse Tyson und MacLachlan werden sie selbst spielen, während Burton eine nicht lizenzierte Hologramm-Version von LeVar Burton spielen wird.

Schaut euch Futurama: Staffel 12 ab heute und in den nächsten neun Wochen an, um diese Cameos in Aktion zu sehen.