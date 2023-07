Danny DeVito ist offen für eine Rückkehr als Pinguin

HQ

Da Comic-Filme und -Serien mit multiversalen und zeitbezogenen Handlungen immer komplexer werden, gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten, wie frühere Versionen von Charakteren zurückkehren könnten. Zuletzt haben wir dies in The Flash gesehen, als Michael Keaton als Bruce Wayne/Batman zurückkehrte, und mit dieser Ära, in der Batman in dem immer schwieriger zu verstehenden Universum, das DCs Live-Action-Universum ist, scheinbar ein Kanon ist, fragen Sie sich vielleicht, ob das bedeutet, dass auch einige andere Charaktere aus Tim Burtons Filmen ein Comeback feiern werden.

Im Gespräch mit dem SFX-Magazin (danke, GamesRadar) wurde Danny DeVito kürzlich gefragt, ob er offen für eine Rückkehr als The Penguin wäre, worauf er antwortete:

"Ich würde es auf jeden Fall in Betracht ziehen, ja. Batman Returns war eine großartige Rolle, es war opernhaft. Man könnte einfach alle Register ziehen. Es gab so viele motivierende Dinge, so viele Dinge, die in ihm aufwühlten. Der seltsame Mann zu sein - der seltsame Vogel - hat den Charakter aus mir herausgeholt. Es war eine emotionale Erfahrung für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass es die Gelegenheit meines Lebens war, Oswald Cobblepot mit Tims Vision und Design zu spielen. Tim ist ein Genie für mich."

Wenn man bedenkt, dass DeVito offen für eine Rückkehr ist, würdest du seine Version von The Penguin gerne wieder auf der großen Leinwand sehen? Zu sehen, wie DeVitos Penguin auf Colin Farrells Penguin trifft, wäre definitiv ein Blockbuster-Moment.