Danny Boyle spricht darüber, wie sich die Infizierten in 28 Years Later entwickelt haben.

Etwas mehr als 22 Jahre ist es her, dass Danny Boyle Cillian Murphy in 28 Days Later inszenierte. Im Jahr 2025 werden wir den dritten Film der Reihe mit dem Titel 28 Years Later bekommen, in dem sowohl Boyle als auch Murphy zurückkehren, letzterer jedoch nur als Produzent. Jetzt hat der Regisseur ein wenig darüber gesprochen, wie er die infizierten Charaktere des Films anders machen möchte als in der Vergangenheit.

"Es hat Entwicklungen gegeben, weil wir nicht einfach stehen bleiben wollten. Es gab eine Art von Mutationen, die sich entwickelt haben, wenn man so will", sagte Boyle in einem Interview mit IGN.

Boyle hat sich auch dafür entschieden, aus einer sehr weiten Perspektive zu filmen; 2,76:1 Breitbild, und Boyle erklärt seine Wahl des Bildformats wie folgt: "Man hofft, dass es wirklich ein Gefühl des Unbehagens vermittelt... dass sie überall sein könnten, weil wir wissen, dass sie sich sehr schnell bewegen. Abgesehen von diesen neuen, den 'Slow-Lows', die sich natürlich sehr langsam bewegen, aber immer noch gefährlich sind."

Zur Besetzung gehören Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson und Jodie Comer, und das Drehbuch des Films stammt von Alex Garland.