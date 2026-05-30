Danny Boyle bestätigt, dass der nächste 28 Years Later Film nächstes Jahr mit den Dreharbeiten beginnt

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Die Arbeit am nächsten Teil der 28 Days Later-Reihe geht weiter. Danny Boyle selbst hat dies nun in einem Interview mit Joblo bestätigt, in dem er erwähnte, dass die Dreharbeiten für den nächsten Teil der Trilogie nächstes Jahr beginnen werden. Solange natürlich alles nach Plan läuft.

Boyle sagte:

"Uns ist die Zeit davon. Weil er in einer Region Großbritanniens spielt, in der man nur zu bestimmten Jahreszeiten drehen darf. Uns ist dieses Jahr die Zeit davongelaufen – uns ist buchstäblich die Zeit davongelaufen... Also wird es hoffentlich nächstes Jahr sein, drückt die Daumen. Aber da ist die Begeisterung, und Alex (Garland) hat ein wunderbares Drehbuch dafür geschrieben."

Ob Cillian Murphy im neuen Film auftreten wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Doch der Schauspieler selbst äußerte in einem Interview mit The Times Hoffnung über das Ganze, in dem er sagte: "Ich hoffe es jedenfalls."

Freuen Sie sich auf den letzten Teil der 28 Years Later -Trilogie?