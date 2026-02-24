Danke für die ganze Unterhaltung, Phil Spencer.

HQ

Am Freitag ging es schnell voran, als bedeutende Veränderungen nicht nur in der Xbox-Abteilung, sondern auch bei Microsofts gesamtem Gaming-Projekt bestätigt wurden. Der Gaming-Chef Phil Spencer wurde am selben Tag bestätigt, dass er das Unternehmen verlässt, nur um von seiner engsten Kollegin Sarah Bond gefolgt zu werden. Auch ihr Weggang wurde bestätigt, und die neue Gaming-Chefin für Microsofts Gaming-Projekt ist Asha Sharma.

Aber... Lass uns mehr über Spencer sprechen. Wie werden seine Beiträge zur Xbox in Zukunft geschätzt? Xbox wird 2026 25 Jahre alt, und Phil Spencer steht in 12 dieser Jahre an der Spitze. Es ist daher zweifelhaft, dass jemand anderes denselben Einfluss auf die Marke hatte wie er. Aber spulen wir noch weiter zurück. Tatsache ist, dass der 58-jährige Phil Spencer seine Karriere 1988 bei Microsoft begann.

Phil Spencer ist nicht mehr der Leiter von Xbox.

Spencers Interesse am Gaming bedeutete, dass er zu dieser Zeit bereits in die Spieleaktivitäten des Unternehmens involviert war, und Anfang der 1990er Jahre leitete er die Entwicklung von CD-ROMs wie Encarta. Von dort aus arbeitete er weiterhin mit verschiedenen Konsumgütern (darunter Works, für diejenigen, die sich daran erinnern) und Spielen, bis er 2001 dem damals neu gegründeten Xbox-Team Vollzeit beitrat. Er ist also buchstäblich von Anfang an dabei.

Werbung:

Seine erste Position bei Xbox war tatsächlich als General Manager von Microsoft Game Studios EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), sodass er die Ehre hatte, Xbox in unserer Region zu leiten, mit Verantwortung für die Rekrutierung von Entwicklern, Marketing und andere Aufgaben. Phil Spencer war einer der Schlüsselspieler, die unter anderem zu den Verpflichtungen von Lionhead und Rare führten.

Als Peter Moore nach Segas Ausstieg aus der Konsolenproduktion 2003 die Xbox-Abteilung übernahm, war Spencer stark in die Arbeit eingebunden und wurde 2008 zum General Manager von Microsoft Studios befördert, womit er zu einem der echten Xbox-Größen gehörte. 2008 war auch das erste Mal, dass wir bei Gamereactor über Spencer schrieben, als er in einer Nachricht im Netzwerk erwähnt wurde.

Das erste Mal, dass wir über Spencer schrieben, war während der Xbox 360-Ära.

Seit er Leiter der Gaming-Abteilung wurde, war es vor allem ihm zu verdanken, dass wir all die spannenden Initiativen während der Xbox-360-Ära bekommen haben. Es gibt viele Geschichten von Kollegen, die sagen, dass Spencer, der sich für Gaming interessierte, oft auf detailliertem Niveau an Spielen beteiligt war und gerne Beta-Tests gemacht und seine Meinung abgab. Allerdings war er nicht so sehr in Kinect involviert. Nachdem Peter Moore 2007 Microsoft verlassen hatte, übernahm Don Mattrick und hatte eine andere Sicht darauf, wie man das Konsolengeschäft führen sollte. Er wollte sich auf einige große Marken konzentrieren und versuchen, etwas so Beliebtes wie die Wii-Fernbedienung zu schaffen.

Werbung:

Viele haben darauf hingewiesen, dass Spencer damals auch einer der Top-Offiziere im Xbox-Team war, und obwohl er sich selbst nicht von Kinect distanzieren wollte, spricht vieles dafür, dass es nicht seine eigene Schöpfung war. Spencer hatte eine "Gamer first"-Philosophie, die damit nicht zusammenpasste. Was die Xbox One angeht, schien alles außer dem Gaming wichtig zu sein, und es wurde viel über TV-Initiativen und Kinect gesprochen – während die Konsole schlechtere Leistung als die PlayStation 4 hatte, aber 100 Dollar mehr kostete.

Spencers Rolle scheint jedoch wieder hauptsächlich das Gaming gewesen zu sein, mit Investitionen in Halo und Titanfall, unter anderem. Als die Kritik an der Xbox One am schlimmsten war, erkannte Microsoft, dass sie ein Konzept entwickelt hatten, das das Publikum nicht ansprach, das bereit war, neue Hardware zu kaufen, und das zudem Vorschriften enthielt, die als verbraucherunfreundlich wahrgenommen wurden (obwohl man fairerweise sagen sollte, dass sie ihrer Zeit voraus waren, da die meisten ihrer Vorschläge inzwischen umgesetzt wurden).

Kinect war ein großer Erfolg, aber vielleicht auch etwas, das letztlich der Marke schadete. Spencer scheint jedoch nicht daran beteiligt gewesen zu sein.

Don Mattrick wurde mehr oder weniger gezwungen, seine Rolle aufzugeben, und Spencer sagte, er wolle als Xbox-Boss übernehmen, mit Vorschlägen, wie er die Scherben einer Marke aufsammeln könne, die noch vor wenigen Jahren so beliebt war. Dazu gehörte die Abschaffung der neuen Regeln, das Aufgeben von Kinect-Pflicht und die erneute Steigerung der Investitionen in Spiele.

Die Xbox-Marke befand sich jedoch in einem traurigen Zustand, und um die Sache noch schlimmer zu machen, schien Sony nach einer Reihe von falschen Entscheidungen mit der PlayStation 3 alles richtig zu machen. Das bedeutete ständige Gegenwinde für Microsoft, das die Konsole nicht gleichzeitig weltweit veröffentlichen konnte, mit Verzögerungen an vielen Orten, darunter auch in Europa. Außerdem wurde die PlayStation 4 in nahezu allen Konsolenvergleichen von der PlayStation 4 übertroffen, da sie einfach nicht leistungsstark genug war.

Wenn es einen Lichtblick gibt, dann ist es, dass Spencer seine Rolle als Head of Gaming gut erfüllt hat, und Tatsache ist, dass Xbox One in den Anfangsjahren mehr exklusive Spiele hatte als Sonys Format. Dank Titeln wie Ryse: Son of Rome, Forza Motorsport 5, Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 2, Sunset Overdrive, Titanfall und Ori and the Blind Forest konnte die Xbox One trotz der schlechten Bedingungen mithalten. Mit einer besseren Konsole und einem spielerfreundlicheren Image hätte es wahrscheinlich wirklich gut abschneiden können.

Man vergisst leicht, dass Xbox One in seinen Anfangstagen einige wirklich großartige Spiele hatte, wofür wir Spencer zu danken haben.

Aber es ist schwer zu verstehen, wie stark Xbox damals kritisiert wurde, wenn man nicht dabei war. Nicht einmal die elegante Xbox One S, die drei Jahre nach Beginn der Generation erschien und das attraktivste Xbox-Design aller Zeiten bot, konnte daran nichts ändern. Microsoft schien nicht bereit, in die angeschlagene Marke zu investieren, und Sony holte seine Spiele ein, sodass die Xbox One im Rückspiegel lag. Laut mehreren Quellen erwog Microsoft, das Gaming einfach hinter sich zu lassen, und Spencer traf sich mit CEO Satya Nadella, um eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln.

Dies führte später zur beeindruckend leistungsstarken Xbox One X und Investitionen zur Stärkung der Entwicklungskapazität. Zwei Jahre lang hatte man das Gefühl, dass Microsoft bei jeder neuen Veranstaltung neue Übernahmen ankündigen musste, und der Optimismus kehrte langsam ins grüne Team zurück. Aber... Spiele zu entwickeln braucht Zeit, und keines der neuen Studios von Microsoft hätte Zeit, etwas völlig Neues zu veröffentlichen, bevor es Zeit für die aktuelle Konsolengeneration war. Spencer sagte, dass die Xbox One zu diesem Zeitpunkt der Generation die schlechteste Konsole war, mit der man einen Fehler machen konnte:

"Wir haben die schlechteste Generation verloren, die in der Xbox One-Generation verloren hat, in der jeder seine digitale Spielebibliothek aufgebaut hat."

Kurz gesagt, die Leute waren zögerlich, die Konsole zu wechseln, als die neue Generation übernahm, weil sie bereits eine Bibliothek für die PlayStation 4 hatten. Es war besser, eine PlayStation 5 zu kaufen, damit sie ihre Spiele weiterhin nutzen konnten.

Während der PlayStation-4-Ära nahmen digitale Spiele richtig Fahrt auf. Es war laut Spencer die schlimmste Generation, die man verlieren konnte.

Spencer hatte jedoch weitere Ideen, wie man die Dinge für die Xbox One verbessern könnte, wobei Game Pass die bemerkenswerteste war. Die Idee war, Spiele auf die gleiche Weise wie Netflix zu konsumieren, also ein Abo, das eine große Auswahl bietet, einschließlich neuer Spiele. Lange Zeit war es ein unglaublich gutes Angebot, aber überraschend wenige nutzten es – einfach weil sie keine Xbox hatten. Und natürlich haben nur wenige Leute eine Xbox gekauft, um ein Abo zu können, da es ein teures Abo gewesen wäre.

Ein weiterer neuer Ansatz, den Spencer ausprobierte, war, den PC mit neuen Veröffentlichungen vollständig zu unterstützen. Windows ist auch ein Microsoft-Format, daher fühlte es sich logisch an. Viele lehnten dies ab und argumentierten, dass es den Sinn des Xbox-Kaufs untergrabe, aber wenn wir uns den heutigen Markt ansehen, hat Sony größtenteils dieselbe Strategie übernommen.

Die größte Spielakquisition, die Microsoft bis dahin gemacht hatte, war der Kauf von Mojang und Minecraft im Jahr 2014. Dieses Spiel wurde jedoch nicht exklusiv, sondern wurde weiterhin in allen Formaten veröffentlicht und unterstützt. Als die aktuelle Generation begann, kündigte Microsoft an, eine Übernahme zu tätigen, die für Aufruhr sorgte, nämlich Bethesda. Nachdem die Übernahme abgeschlossen war, schien Spencer bereit zu sein, um Xbox ernsthaft zu stärken und es mit Sony aufzunehmen. Er sagte Folgendes, warum Microsoft den Elder Scrolls-Entwickler übernehmen wollte: "Es geht darum, großartige exklusive Spiele auf Plattformen zu liefern, auf denen Game Pass existiert."

Die Übernahme von Bethesda schockierte die Gaming-Welt. Plötzlich fühlte es sich an, als wäre nichts heilig. Ein cleverer Schachzug von Spencer, der Exklusivtitel jagte.

Nur wenige Jahre später hatte er seine Meinung komplett geändert und verkündet, dass exklusive Spiele Unsinn seien, da Microsoft alle Formate unterstützen würde. Wahrscheinlich lief alles nicht ganz so, wie Spencer es geplant hatte. Der Wunsch, Xbox-Spieler zu verwöhnen, war wahrscheinlich da, aber die neuen Studios, die sie übernommen hatten, hatten nichts in der Pipeline, sodass es einen geringen Strom an neuen Spielen gab. Halo Infinite erhielt bei seiner Enthüllung viel Kritik und wurde um ein Jahr verschoben, und als es schließlich veröffentlicht wurde, verschwand jeglicher Support sofort. Die Gears of War-Reihe konnte die alten Protagonisten nicht ersetzen, Forza Motorsport erhielt lauwarme Kritiken, und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Xbox Series S/X einen miserablen Start hatte, obwohl sie während der schlimmsten Pandemie anfangs vom Markt kam.

Etwas, das definitiv die Wahrnehmung befeuert hat, dass Multi-Format die Zukunft ist, ist die rekordverdächtige Übernahme von Activision Blizzard. Ein mutiger Schritt, aber es scheint dennoch zu unvorhergesehenen Folgen geführt zu haben. Zum Beispiel konnten sie Call of Duty nicht wirklich von PlayStation entfernen, weil das enorme Einnahmen verloren hätte und sie das Unternehmen ohnehin nicht hätten kaufen können. Außerdem kommentierten viele Xbox-Fans, dass sie nicht glaubten, etwas Wertvolles zu bekommen, obwohl Microsoft in Wirklichkeit einfach aufhörte, Spiele für ein konkurrierendes Format zu veröffentlichen. Es war beeindruckend, dass Spencer und Sarah Bond es trotzdem geschafft haben, den Kauf durchzusetzen, aber vielleicht hat das mehr zur Verwässerung von Xbox beigetragen als tatsächlich hinzugefügt?

Die Fans waren verständlicherweise enttäuscht, und der zuvor gefeierte und beliebte Phil Spencer wurde zunehmend kritisiert. Nach vier schwachen Jahren mit der neuen Konsole kamen Gerüchte auf, dass bei Microsoft große Veränderungen bevorstanden, wobei häufig Gerücht wurde, dass exklusive Xbox-Spiele auf dem Weg zur PlayStation 5 seien. Heute wissen wir, dass sich das als wahr herausgestellt hat, und seitdem hat die Xbox-Marke einen großen Rückschlag erlitten.

Game Pass ist eines der dauerhaften Phänomene, die Spencer geschaffen hat.

Die Preise sowohl für Game Pass als auch für Hardware wurden aggressiv erhöht, und ohne exklusive Spiele, um Kunden anzuziehen, sind sie zu Alternativen geströmt, sowohl auf Konsole als auch auf PC. Microsoft hat sich immer wieder schwergewehrt zu erklären, warum man eine Xbox kaufen sollte, während es aktiv damit wirbt, dass man gar keine braucht, weil alles eine Xbox sein könnte.

Eine neue Konsole scheint auf dem Weg zu sein, und den neuesten Gerüchten nach zu urteilen, wird es ein PC-Hybrid sein, was bedeuten würde, dass Xbox in Zukunft ausschließlich ein Ökosystem und ein Konkurrent von Steam sein wird. Seit zwei Jahren tritt Phil Spencer immer seltener öffentlich auf, und Gerüchte sowie glaubwürdige Insider besagen, dass er von oben streng kontrolliert wird und nicht mehr so handeln kann, wie er es sich gewünscht hätte.

Seit gestern ist Phil Spencer nicht mehr Leiter der Xbox-Abteilung. Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, ob er freiwillig gegangen ist oder nach Gesprächen mit seiner Chefin (Satya Nadella), aber er ist seit fast 40 Jahren bei Microsoft und Teil der gesamten Xbox-Reise, von der die Hälfte als Chef, und ist nun nur noch wenige Jahre vom Ruhestand entfernt. Er ist 58 Jahre alt – genau so alt war Reggie Fils-Aime, als er Nintendo of America verließ, um in den Ruhestand zu gehen.

Die Übernahme von Activision Blizzard war ein riesiges Projekt, aber vielleicht nicht eines, das das erreichte, was Microsoft sich erhofft hatte.

Xbox hat sich unter Spencers Führung erheblich verändert, nicht immer zum Besseren (wie die Schließung von Everwild und Perfect Dark), aber die meisten scheinen sich einig zu sein, dass er eine positive Kraft in der Spielebranche war. Ob seine Pläne für die nächste Generation zur Rückkehr der Xbox als Hardware führen werden, bleibt abzuwarten, aber derzeit sagen viele, dass es einen etwas angeschlagenen Ruf hat, da Xbox seit den Tagen der Xbox 360 erheblich im Nachteil war und so viel kleiner als PlayStation ist, dass viele Spiele einfach noch nicht veröffentlicht wurden.

Gleichzeitig ist es ironisch, dass Sony seit zwei Jahren ein ziemlich leeres Spieleangebot hat, während Microsofts viele Studios wirklich in Fahrt gekommen sind. Hätte Microsoft exklusive Spiele veröffentlicht, hätten sie wahrscheinlich PlayStation-Fans mit ihrer Flut an Schwergewichtstiteln anziehen können. Aber wenn das der Fall ist, werden wir es nie erfahren.