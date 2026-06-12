Danke für die Erinnerungen: Ein Rückblick auf 12 Jahre Destiny und die 10 Momente, die meinen Wächter definiert haben

HQ

Im Laufe der Jahre gab es Spiele, in die ich unermesslich viel Zeit und Energie investiert habe. Im Großen und Ganzen waren diese Spiele Mehrspieler-Erlebnisse, bei denen ich mich während meiner Jugend und während der Pandemie mit Freunden verbunden und verbunden habe, einige waren Mainstream-Giganten wie Call of Duty, andere eher obskure Hits, die aus irgendeinem Grund bei uns Anklang fanden, Smite ist ein Beispiel. Aber diese Spiele kamen und gingen mit meinem Leben, erreichten manchmal ihren Höhepunkt und verblassten sonst in der Erinnerung, wenn mir etwas anderes ins Auge fiel. Die Ausnahme, zumindest seit 2014, war Destiny.

Ich werde Destiny 1 und 2 zu einem gemeinsamen Ganzen bündeln, um diesen historischen Rückblick zu ermöglichen, da das erste Spiel erschien, ein paar Erweiterungen anbot und sich dann einige Jahre später zu Destiny 2 entwickelte, das inzwischen auf sein neuntes Jubiläum zusteuert. Da die Verbindungen zwischen diesen beiden Spielen sehr eng sind – ich benutze seit fast 12 Jahren dasselbe Hunter Exo Guardian – fühlt es sich wie ein stimmiges Erlebnis an, auch wenn das nicht ganz stimmt. Aus diesem Grund hat Destiny mein Leben auf eine Weise geprägt, wie es kein anderes Spiel getan hat oder wahrscheinlich je tun kann. Es ist seit über einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil meines Lebens, mein Abenteuer begann, als ich gerade 16 wurde, die High School verlassen hatte und meine Zeit an der Oberstufe begann (was im Grunde ein schulbasiertes College ist). Ich war immer noch ein junger Schnapper, mit hellen Augen und bereit, die Welt zu erobern, und ich blicke auf diesen Punkt zurück und frage mich, wie ich reagiert hätte, wenn ich gewusst hätte, dass die Figur, die ich an einem schicksalhaften Septemberabend 2014 auf einer relativ neuen Xbox One erschuf, auch 12 Jahre später noch eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen würde. So viel hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber eines der wenigen Dinge, die konstant geblieben sind, ist mein furchtloser Exo-Krieger mit roter Kriegsbemalung über seinem linken Auge.

Der Punkt ist, Destiny hat auf eine Weise Spuren bei mir hinterlassen, wie es kein anderes Spiel je geschafft hat, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einmal etwas geben wird, das auch nur einen Bruchteil des Einflusses hat, den Bungies Universum über die Jahre auf mich hatte. Natürlich merkt man wahrscheinlich, dass ich ein wenig enttäuscht bin, wie Destiny 2 im Laufe der Jahre ins Straucheln geraten ist, wobei diese Enttäuschung ihren Höhepunkt erreichte, als Bungie beschloss, die zukünftige Unterstützung für das Spiel zu beenden, ohne einen klaren Weg für das Universum in Sicht. Es war eine ziemlich herzzerreißende Situation, fast so, als müsste man ein krankes, altes Tier einschläfern, eine Situation, in der man weiß, dass das passieren musste, auch wenn man es eigentlich gar nicht will. Aber ich bin heute nicht hier, um mich über Destiny 2 s Untergang, Bungies Herumschlagen oder wie Sony diese ganze Situation behandelt hat, immer wieder zu jammern. Nein, der Zweck dieses Artikels ist es einfach, auf das Gute zurückzublicken, meine 10 Lieblingsmomente aus meiner Zeit bei Destiny hervorzuheben und dieses wirklich wunderbare Spiel auf eine Weise zu starten, die es verdient.

Werbung:

Ein Wächter erhebt sich

Das ist der Name der ersten Mission, die Destiny-1-Spieler je erlebt haben. Es war ein Erwachen mit so viel Potenzial, denn Destiny kam zu einer Zeit, in der Mehrspieler-Gaming auf Konsolen nur lose versucht hatte, solche ambitionierten MMO-Eigenschaften zu integrieren. Die atemberaubende Musik zu hören und die Landschaft des alten Russlands vor sich zu sehen, während die subtilen und etwas roboterhaften Töne von Peter Dinklage als Ghost (der Game of Thrones-Schauspieler sollte bald ersetzt werden) die Ereignisse erzählten und einem halfen, wie ein frischgeborenes Hirschfohlen seinen Fuß zu finden. An diesem Tag war etwas ganz Besonderes, ein Moment, den ich immer noch sehr schätze, auch wenn er etwas dadurch verdorben wurde, dass der Rest von Destiny 1 nicht ganz die ehrgeizigen Höhen erreichte, die es sich erhofft hatte.

Eiserner Aufstand

Zu diesem Zweck springe ich jetzt zur Rise of Iron-Erweiterung für Destiny 1, da dieser DLC dem Spiel einen kleinen Schub verpasst hat, spannende neue Orte zum Erkunden einführt, spannende Mechaniken in Form der Nahkampfwaffen der Iron Lords hinzufügt, das Gjallarhorn seine Schreckensherrschaft beginnt und auch andere Trefferwerkzeuge einführt. darunter das bei den Fans beliebte Outbreak Prime (das in Destiny 2 zu Outbreak Perfected wurde). Diese Erweiterung zeigte wirklich, welche Lore-Dimensionen Destiny erkunden konnte, und setzte einen fantastischen Präzedenzfall für das, was kommen sollte, als wir kurz darauf geschickt wurden...

Zurück zum Anfang

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Start von Destiny 2 ein kleines Desaster war. Das Spiel hat die meisten Werkzeuge und Gegenstände weggenommen, die die Fans seit einigen Jahren angesammelt hatten, und genau diese Entwicklung macht mir etwas Sorgen um das Erscheinen eines Destiny 3, falls das jemals passieren sollte. Abgesehen davon war der Rote Krieg und der Kampf gegen Ghaul einer der wichtigsten Momente in der Destiny-Lore, einschließlich der exzellenten und mit Set-Piece-gefüllten Mission auf The Almighty, dem riesigen Raumschiff, das darauf ausgelegt war, Ressourcen aus der Sonne des Solsystems zu saugen. Die Bedrohung, die Gefahr, der Verlust, die Vergeltung der Stärke, die Entwicklung, die Hoffnung auf die Zukunft. Diese Phase der größeren Geschichte hatte alles.

Werbung:

Calus kürzen

Ähnlich fanden sich die Wächter, im Zusammenhang mit der Ankunft von Destiny 2, auf dem Weg zum Leviathan, dem prunkvollen Vergnügungsschiff des Kabal-Kaisers Calus. Für mich sticht dieser Raid immer noch hervor, da es der erste war, den ich je abgeschlossen habe, da ich weder die Community noch die Möglichkeit gefunden habe, die Alternativen von Destiny 1 anzugehen. Aber ich habe es für den Leviathan getan, eine Gruppe von Seelen, die alle nach einer Bande suchen, mit der sie diese intensive und herausfordernde Aufgabe erfüllen können, ein Ereignis, das stundenlang gedauert hat und in einigen Belohnungen gipfelte, die ich bis heute als Andenken an meine vollbrachte Leistung in meinem Tresor aufbewahre.

Der Tod von Cayde-6

Wenn wir noch einmal etwas vorwärts springen und die mittelmäßigen Curse of Osiris- und Warmind-Erweiterungen ignorieren, stehen wir nun vor Forsaken, das für mich bis heute als die beste Erweiterung Destiny 2 hervorsticht, die je angeboten wurde. Der Inhalt war breit gefächert und spannend, aber das wahre Wunder dieses DLCs war, wie es im Grunde als zweites Leben für das Spiel diente, eine Destiny 2 Version 2.0, wenn man so will. Und alles, was es kostete, war Cayde-6... Ja, bis heute bin ich mir nicht sicher, ob sich Destinys Erzählung je von dem Verlust des berühmten Hunter Vanguard erholt hat, so sehr, dass sie ihn für The Final Shape in einer bittersüßen Wiedervereinigung zurückholen mussten. Wie Cayde selbst in seinen Memoiren in der Ace in the Hole-Mission sagte: "Jede Geschichte hat ein Ende. Das ist meins." Wenn wir damals nur wirklich gewusst hätten...

Den Thron zerschmettern

Darauf aufbauend, und vor allem, weil Forsaken einen so besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt, haben wir auch den Shattered Throne-Dungeon. Wie du wahrscheinlich schmucken kannst, habe ich Destiny 2 als Einzelgänger gespielt und mich nur dann mit anderen Wächtern zusammengetan, wenn es in Raids, Crucible und so weiter nötig war. Für den Zweck des Shattered Throne-Dungeons, also eines Mini-Raids, habe ich die Mission ursprünglich mit einem engen Freund durchgespielt, bevor mir klar wurde, dass ich diese Mission alleine bewältigen konnte – und Junge, das Öffnen dieser Truhe und der Solo-Triumph im Shattered Throne war eine enorm befriedigende Erfahrung. Es war zu einer Zeit, in der ich Destiny 2 immer mehr als Hardcore-Erlebnis betrachtete, einen wichtigen Teil meines Lebens, und das Abhaken dieser wahren Endgame-Leistungen wurde zu dem Drache, dem ich nachjagen wollte.

Wie du siehst, gab es viele Teile von Forsaken, die mir bis heute besonders auffallen. Wenn ich auf den DLC zurückblicke, sind es das wunderbare The Dreaming City mit seinen komplexen Umwelt-Rätseln, der brillante The Last Wish-Raid, der öffentliche Event-ähnlichen Spaß im The Blind Well, die hervorragenden Nebenhandlungen, die eine zusätzliche Hintergrundgeschichte hinzufügen. Forsaken war der Moment, in dem mir klar wurde, wie besonders Destiny sein kann und welche enormen Höhen es erreichen kann.

Schließlich: Die verdammten Pyramiden...

Wenn wir noch einmal zu Beyond Light springen: Der Grund, warum ich diesen Moment gewählt habe, ist, dass die verdammten Pyramiden jahrelang nur ein loser Faden waren, von dem es sich anfühlte, als wolle Bungie ihn begraben. Aber nein, überhaupt nicht. Nach Jahren des Umgangs mit besser handhabbaren Bedrohungen war wahre Angst am Horizont, und nun war sie endlich in Reichweite. Wir wussten nicht, was die Pyramiden waren, warum sie nach Europa und ins Solsystem gekommen waren, wer sie befehligte, wir wussten nur, dass dies bald erforscht werden würde. Und dies war auch der Tag, an dem die Grenze überschritten wurde, als die Wächter beschlossen, vom Licht abzuweichen und die Dunkelheit zu umarmen, wodurch mächtige neue Fähigkeiten freigeschaltet wurden, die am Ende der Light and Darkness Saga entscheidend werden sollten.

Anreise zum Leuchtturm

In einer ähnlichen Leistung wie beim Abschluss meines ersten Raids und dem Solo-Solo von Shattered Throne war ich schon lange ein Fan des Schmelztiegels und des PvP-Elements von Destiny 2, traditionell jedoch in Form von Quick Play, Competitive und Iron Banner. Schließlich, nachdem man Not Forgotten durch das Erreichen des Wettbewerbsgipfels verdient hatte, war es Zeit, neue Herausforderungen anzunehmen, was zufällig mit der Einführung der Solo-Warteschlangenmechanik für Trials of Osiris zusammenfiel. Für Uneingeweihte war Trials of Osiris der absolute Höhepunkt des Destiny 2 PvP, da es ein nur am Wochenende stattfindendes Event war, bei dem Teams aus drei Wächtern gegen andere mutige Feuerteams antraten und Lochkarten absolvierten. Im Gegensatz zu Competitive, das eine reguläre Rangliste hatte, war Trials of Osiris bei weitem nicht so freundlich, denn wenn man ein Spiel verliert (vielleicht zwei, je nach gewählter Karte), opfert man die Chance, den Leuchtturm zu erreichen, ein spezielles Zentrum nur für die wenigen Spieler, die sieben Matches in Folge gewinnen konnten, und spielte "Flawless". alles, um spezielle Adept-Ausrüstung und seltene Kosmetika zu verdienen. Auch das zu erreichen war ungemein befriedigend, ein wahrer Moment des Triumphes, den ich für immer schätzen werde.

Savathuns Saga

Wenn Forsaken meine Lieblingserweiterung Destiny 2 ist, ist The Witch Queen eine knappe Zweite. Ähnlich wie Bungie einen wunderbaren und tiefgründigen Ort in The Dreaming City erschaffen hat, war Savathuns Throne World auch ein komplexes und komplexes Ziel, an dem man stundenlang abarbeiten konnte. Hinzu kamen eine Vielzahl neuer Gegner, eine richtige und verfeinerte Kampagne, Waffenherstellung und fortgeschrittenere Anpassungen. Nach einigen weiteren niederen Erweiterungen in Shadowkeep und Beyond Light kam die Hexenkönigin und schlug vor, dass Bungie wieder Fuß gefasst habe und bereit sei, die Light and Darkness Saga mit einem Knall zu beenden.

Das Ende der Straße

Dann kam Lightfall, das war... etwas, aber zum Glück war The Final Shape alles, was sich die Fans gewünscht hatten und noch mehr. Ich will nicht lügen, zu diesem Zeitpunkt fühlte sich Destiny 2 für mich eher wie ein zweiter Job als wie ein Zeitvertreib an. Ich war kein beeinflussbarer Teenager mehr mit mehr Zeit, als ich je wirklich wusste, was ich damit anfangen sollte, tatsächlich war ich ein paar Jahre Vollzeit bei Gamereactor angestellt und das Leben war sehr, sehr anders als vor einem Jahrzehnt. Ich hatte weder die Energie, Zeit noch die Kapazität, Destiny den nötigen Fokus zu geben, aber ich würde den Zeugen auch nicht gewinnen lassen. Und weißt du was, diesen Dämon endlich zu stoppen, diese lange, lange Saga endlich zu beenden, war unglaublich therapeutisch. Es war, als würde ich die letzte Meile eines Marathons zurücklegen, da ich nur nach der Ziellinie suchte, aber als sie schließlich kam, fühlte es sich an, als wäre eine Last von meinen Schultern genommen worden. Die Reise war vorbei und mein Wächter konnte nach einem Jahrzehnt täglichen Kämpfens zur Ruhe kommen.

HQ

Es lief nicht immer reibungslos und es gab viele Höhen und Tiefen auf der Straße, aber wenn ich zurückblicke, wo ich gewesen bin und wohin ich gewesen bin, habe ich nur schöne Erinnerungen an die Tausenden und Abertausenden von Stunden, die ich bei Destiny verbracht habe. Jetzt, wo das finale Update da ist und es ein großes und vielversprechendes ist, kann ich mir nicht vorstellen, von hier an noch viel mehr zu Destiny 2 zurückzukehren, da die Zukunft so düster aussieht. Auch wenn ich hoffe, dass Bungie einen Weg findet, dieses Universum weiter zu wachsen und zu erweitern, damit unzählige andere Erinnerungen und Momente schaffen können, wie die, die ich weiterhin schätze, denke ich, dass ich mich von nun an von Destiny zurückziehen werde. Mein Wächter verdient Ruhe, er verdient es, sich am Feuer zu entspannen und neue Helden die Kontrolle übernehmen und die Wehrlosen verteidigen zu lassen.

Vor all den Jahren hatte Ghost versprochen, dass ich viele Dinge sehen würde, die ich nicht verstehen würde, und das stimmte auf so vielen Ebenen, aber es war auch wunderbar und schön. Also danke für die Erinnerungen und hoffentlich sehe ich dich eines Tages auch wieder unter den Sternen.