"Danke an Fifa, dass sie das Richtige getan und ein großes Unrecht rückgängig gemacht hat", sagte Trump, nachdem Balogun vom Verbot freigesprochen worden war

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Folarin Balogun, Torschützenkönig der Vereinigten Staaten, wurde von der FIFA freigegeben und steht am kommenden Montag (Dienstag, 7. Juli um 14:00 Uhr MES, 13:00 Uhr BST) für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft zwischen den USA und Belgien zur Verfügung, obwohl er eine authomatische Ein-Spiel-Sperre verbüßt hat, weil er im vorherigen US-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina eine direkte Rote Karte erhalten hatte.

Die FIFA gab dies am Sonntag in einer Erklärung bekannt: "Gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarkodex wird die Umsetzung der Spielsperre für eine Probezeit von einem Jahr ausgesetzt. Wenn Folarin Balogun während der Probezeit eine weitere Verletzung ähnlicher Art und Schwere begeht, wird die Suspendierung aufgehoben und die Sanktion ohne Beeinträchtigung zusätzlicher Sanktionen für die neue Verletzung durchgesetzt."

Dies ist höchst ungewöhnlich und erfolgt nach mehreren Petitionen an die FIFA, um den Spieler freizusprechen, der eine der Schlüsselfiguren der USMNT, der US-Nationalmannschaft unter der Leitung von Mauricio Pochettino, war. Sogar US-Außenminister Marco Rubio bat die FIFA, Berufung einzulegen, auch wenn er selbst dachte, es sei zu spät: "Dafür braucht es ein Berufungsverfahren. Dafür ist es wahrscheinlich zu spät", sagte Rubio nach dem Bosnien-Spiel.

Laut Angaben mehrerer FIFA-Offizieller gegenüber The Athletic kann ein Team gegen eine Rote Karte oder die anschließende Sperre keinen Berufung einlegen. Die FIFA scheint jedoch eine Schlupfloch gefunden zu haben, die Balogun spielen lässt, was den USA größere Chancen gegen Belgien verschafft.

Präsident Donald Trump, bekannt als enger Freund oder Verbündeter von FIFA-Präsident Gianni Infantino, schrieb auf Truth Social: "Danke an die FIFA, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit umgekehrt hat! Präsident DONALD J. TRUMP."

Der Sieger des Spiels USA/Belgien trifft auf den Sieger des Spiels Spanien gegen Portugal, das am Montag stattfindet. Das Viertelfinalspiel findet nächsten Freitag statt.