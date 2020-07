Dank Destiny-Rezeptbuch im August wie echte Hüter kochen

Wer auch immer Kohldampf bekommt, wenn leckere Gerichte in Videospielen zubereitet werden, für den hat Bungie letzte Woche etwas ganz Besonders präsentiert. Das offizielle Kochbuch von Destiny ist ab sofort zu einem Preis von 38 Euro im Bungie Store erhältlich und es enthält jede Menge Rezepte, mit denen sich die Guardian den Bauch vollstopfen können. Im August wird das Werk verschickt, das Rezepte für Gerichte, Cocktails und vieles mehr enthält, was Bungie lose mit ihrem Sci-Fi-Universum in Verbindung bringen konnte.

Die Schriftstellerin Victoria Rosenthal erklärt die Zubereitung, während die Illustratorin Eva Levante dem Ganzen eine visuelle Note verleiht. Das Buch kann eine leckere Vorspeise sein, die darauf wartet, dass Destiny 2: Beyond Light am 10. November auf PC, PS4, Xbox One und Google Stadia erscheint. Für Xbox Series X (und ganz sicher auch PS5) wird das Game ebenfalls schnell verfügbar sein, da die beiden für Weihnachten geplanten Konsolen Ende 2020 auf den Markt kommen sollen.