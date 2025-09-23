Dänische Polizei verweist auf "fähigen (Drohnen-)Betreiber" hinter der Schließung des Flughafens Kopenhagen

HQ

Letzte Nacht erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Kopenhagen geschlossen wurde, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen sind" (hier). Jetzt glaubt die dänische Polizei, dass die Drohnen, die den Flughafen Kopenhagen zum Stopp des Betriebs zwangen, von einem Bediener mit fortgeschrittenen Fähigkeiten geflogen wurden. Die Ermittler sagten, dass die Geräte in komplexen Mustern manövrierten, Lichter ein- und ausschalteten und sich aus mehreren Richtungen näherten, bevor sie nach mehreren Stunden verschwanden. Die Beamten betonten zwar, dass keine Verdächtigen identifiziert worden seien, betonten aber, dass der Vorfall sowohl Vorsatz als auch den Zugang zu den notwendigen Werkzeugen zeige. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dies das ist, was wir einen fähigen Bediener nennen würden." Der dänische Polizeichef Jens Jespersen sagte am Dienstag gegenüber Reportern und bezog sich dabei auf die in Kopenhagen beobachteten Drohnen. "Es ist ein Schauspieler, der die Fähigkeiten, den Willen und die Werkzeuge hat, um auf diese Weise anzugeben." Jespersen fügte hinzu, dass es noch zu früh sei, um zu sagen, ob die Vorfälle in Dänemark und Norwegen miteinander verbunden seien. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!